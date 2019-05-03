تقع الإكوادور في الجانب الغربي الشمالي لأمريكا الجنوبية ،عاصمتها هي كيتو أما تسمية الإكوادور فهي تعني ( الاستواء )باللغة الاسبانية كونها تقع على خط الاستواء.

يطول النهار هناك (12 ) ساعة طوال السنة بسبب وقوع البلاد على خط الاستواء ،أما المناخ فهو يختلف حسب المدينة التي تقطن فيها ، ففي العاصمة كيتو مثلا المناخ ربيعي طوال السنة حيث تبلغ الحرارة(50) فهرنهايت ليلا و(69) فهرنهايت خلال النهار .

إليك سبع حقائق حيوية عن الأكوادور:

1.اللغة الاسبانية هي اللغة الرسمية في البلاد أما العملة المتداولة فهي الدولار الأمريكي .

2.المناطق الأكثر شعبية للسياح والمغتربين هي العاصمة كيتو ، كوينكا، لوجا ، ساليناس ومانتا.

3.كلفة المعيشة تعد الإكوادور واحدة من أكثر البلدان انخفاضا في تكلفة المعيشة سواء بالنسبة للعقارات و إيجارها أو استئجار مدبرة منزل أو تكلفة الطعام .

4.الرعاية الطبية منخفضة التكلفة ومن الدرجة الأولى خصوصا في المدن الكبرى،حيث تعلم العديد من أطبائهم في أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي وكوبا وهم ويستمرون بالتدريب في جميع أنحاء العالم.

5.الطعام والمياه توفر معظم الفنادق مياه الشرب المعبأة ، أما الطعام فهو رائع بتشكيلة لذيذة من الفواكه والخضروات والعصائر الطازجة إضافة إلى المأكولات البحرية،أما مياه الصنبور فهي غير صالحة للشرب.

تقبل الفنادق والمطاعم الكبرى بطاقات الائتمان الاان المطاعم المنزلية الصغيرة لا تقبل الا بالدفع نقدا .

6.الكاكاو الإكوادور هي مصدر رئيس للكاكاو حيث ان 70 %من الكاكاو في العالم يستخدم لصناعة الشوكولاته ويأتي من الأكوادور كل سنة،حيث تعرف الأكوادور بمنتجاتها من الشوكولاته المتوفرة بنكهاتها اللذيذة العديدة والمتنوعة .

7.مواقع اليونسكو رغم صغر الدولة إلا أن هناك أربع مواقع تابعة لليونسكو وهي كيتو العاصمة التي تأسست في القرن السادس عشر حيث تحتوي على منطقة تاريخية محفوظة بشكل جميل.

كوينكا التي تأسست في القرن السادس عشر كذلك هي ثاني موقع تابع لليونسكو ،حيث تشمل المنطقة التاريخية فيها على أمثلة عظيمة للهندسة الاستعمارية .

الحديقة الوطنية سانجي هي ثالث موقع تابع لليونسكو، حيث يشمل موقع التراث الطبيعي هذا البراكين النشطة ويحتوي كذلك على أنهار جليدية وقمم مغطاة بالثلوج وسهول كذلك.

غالاباغوس وهي مجموعة مكونة من خمسة عشر جزر شهيرة هناك .

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