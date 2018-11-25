عاجل | زلزال عنيف يضرب العاصمة العراقية بغداد وإيران منذ قليل .. وتوقعات زلزال مدمر يضرب الشرق الأوسط حسب “وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية” (U.S. GeologicalSurvey)

ضرب زلزال “هزة أرضية العراق” منذ قليل وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ، إن الزلزال الذي ضرب العراق وإيران قد بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ولم يقتصر الأمر على العاصة بغداد فقط بل أمتد الزلزال ليضرب معظم المحافاظات العراقية شمالاً وجنوباً، وحسب ما أعلنته وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية ، فقد تم وقوع الزلزال اليوم الأحد، عند الساعة 6:38 بالتوقيت المحلي للقاهرة. ومركز الزلزال منطقة إيلام بإيران، ولم يتم حصر الخسائر بعد، وحسب تصريحات مركز المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6,3 على مقياس ريختر يضرب منطقة إيلام الإيرانية على الحدود العراقية

هز زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هذا وقد شعر سكان العاصمة العراقية بغداد بالهزة الأرضية،ومن الجدير بالذكر أن أقوى زلزال تم تسجيله حتى الآن على سطح الكرة الأرضية، هو الزلزال الذي وقع في تشيلي بأمريكا الجنوبية في العام 1960. حيث سجلت قوة هذا الزلزال 9.5 درجة على مقياس قياس الزلازل ريختر، وتتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. GeologicalSurvey) زلزال أعنف قد يضرب منطقة الشرق الأوسط قريباً.

ومن الجدير بالذكر ما توقعته وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. GeologicalSurvey)، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقع حدوث زلزال عنيف ومدمر سيضرب العراق وإيران ويمتد ليشمل تأثيره شبه الجزيرة العربية ودول الخليج،وبعض دول شرق أفريقيا وذلك بسبب حدوث زلزال ضخم، ومتوقع أن قوة الزلزال الذي تتوقعه وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية سيتجاوز على مقياس ريختر 9 درجات، ليصل إلى 10 درجات.حسب ما حذرت منه وكالة الجيولوجيا الأمريكية.

وأوردت وكالة الجيولوجيا الأمريكية سبب هذا التوقع: أن “صفيحة أرضية هائلة الحجم تقع على عمق حوالي 20 كيلومتر ستتحرك من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران إلى دول الخليج، وكذلك ستتحرك صفيحة أرضية أخرى من الشرق إلى دول باكستان والهند وشرق أسيا قد تتسبب في حدوث زلزال ضخم يصاحبه دمار غير مسبوق، وأضافت وكالة المسح الأمريكية أيضاً أن قوة الزلزال الأولية تقدر بـ 10 درجات على مقياس ريختر وهو كفيل بتدمير منطقة كاملة ودفنها بما فيها تحت قاع الأرض”.

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وقد حذرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. تGeologicalSurvey) أيضا بحدوث زلزال يضرب إيران والعراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وشرق ووسط السعودية، وشمال شرق عمان من هزات ارتدادية بقوة 5 درجات وهي كفيلة بتدمير البنى التحتية بما فيها من طرق وشوارع وجسور ومحطات وأبراج الكهرباء والأبراج الشاهقة وجميع المنشآت العامة.