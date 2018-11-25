عاجل | زلزال يضرب العراق وإيران ويمتد تأثيره حتى الكويت .. توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بزلزال عنيف يضرب الشرق الأوسط

ضرب زلزال منذ قليل المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، مساء اليوم الأحد، ووصلت تداعيات الهزة الأرضية حتى العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات العراقية وامتد الشعور بالزلزال لدولة الكويت.

وقد صرح المركز الأميركي للزلازل “هيئة المسح الجيولوجي”، إن الزلزال بلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، كما أضاف المركز الأمريكي أن مركز الزلزال يقع بمحافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق، كما

أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الهزة الأرضية كانب بالقوة التي شعر به سكان العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى.