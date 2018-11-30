عاجل | زلزال قزب يضرب ولاية الاسكا بأمريكا بشدة 7 درجات على مقياس ريختر .. وتوقعات زلزال مدمر يضرب الشرق الأوسط حسب “وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية”

ضرب زلزال “هزة أرضية شمال الولايات المتحدة الأمريكية بولاية الأسكا” منذ قليل أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ، إن الزلزال الذي ضرب الولاية قد بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وحسب ما أعلنته وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية ، فقد حذرت من موجات مد تسونامي قد تضرب ساحل الولاية، وقد تسبب الزلزال بتشققات أرضية وكذلك هبوط أرضي، كما الحق دمار نشرته محطة “KTVA”، ويظهر فيها الدمار المنتشر في جميع أرجاء المكان.

ومن الجدير بالذكر ما توقعته وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. GeologicalSurvey)، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقع حدوث زلزال عنيف ومدمر سيضرب العراق وإيران ويمتد ليشمل تأثيره شبه الجزيرة العربية ودول الخليج،وبعض دول شرق أفريقيا وذلك بسبب حدوث زلزال ضخم، ومتوقع أن قوة الزلزال الذي تتوقعه وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية سيتجاوز على مقياس ريختر 9 درجات، ليصل إلى 10 درجات.حسب ما حذرت منه وكالة الجيولوجيا الأمريكية.

وأوردت وكالة الجيولوجيا الأمريكية سبب هذا التوقع: أن “صفيحة أرضية هائلة الحجم تقع على عمق حوالي 20 كيلومتر ستتحرك من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران إلى دول الخليج، وكذلك ستتحرك صفيحة أرضية أخرى من الشرق إلى دول باكستان والهند وشرق أسيا قد تتسبب في حدوث زلزال ضخم يصاحبه دمار غير مسبوق، وأضافت وكالة المسح الأمريكية أيضاً أن قوة الزلزال الأولية تقدر بـ 10 درجات على مقياس ريختر وهو كفيل بتدمير منطقة كاملة ودفنها بما فيها تحت قاع الأرض”.

وقد حذرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية (U.S. تGeologicalSurvey) أيضا بحدوث زلزال يضرب إيران والعراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وشرق ووسط السعودية، وشمال شرق عمان من هزات ارتدادية بقوة 5 درجات وهي كفيلة بتدمير البنى التحتية بما فيها من طرق وشوارع وجسور ومحطات وأبراج الكهرباء والأبراج الشاهقة وجميع المنشآت العامة.