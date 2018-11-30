زلزال قوي يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية | وتحذيرات من موجات تسونامي قد تعقبه .. إليكم التفاصيل

بيان صادر منذ قليل عن الوكالة الجيولوجية الأمريكية، يُفيد بوقوع زلزال قوى ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية في أقصى الشمال الغربي من الولايات المتحدة، ولقد صدرت بيانات مُتعددة عن الوكالة المعنية برصد الزلازل والبراكين داخل أمريكا، تُفيد بان الزلزال المُشار إليه قوى بل وعقبه توابع بعد وقوعه، ومما زاد من المخاوف تحذيرات من الوكالة الجيولوجية تُفيد باحتمالية كبيرة لوقوع موجات مد تسونامي عنيفة .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل زلزال ألاسكا اليوم

حيث أكدت مصادر أمريكية أن زلزال قوى بقوة سبع درجات على مقياس الرصد ريختر قد ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية منذ قليل، ودفعت قوة الزلزال سكان الولاية التي يبلغ تعدادها أكثر من 300 ألف مواطن إلى الهرع خارج المنازل للاحتماء من الزلزال .

وبعد عودة السكان عقب الزلزال تبعه أخر بقوة 5.8 ريختر دفع السكان مرة أخرى إلى الخروج خوفاً والانتشار بالشوارع، وأكدت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل، أنه قد شوهد بالفعل تشققات كبيرة بالشوارع مع تصدعات بالمنازل بعد وقوع الهزة الأرضية بألاسكا، وصدر تحذير من الوكالة الجيولوجية الأمريكية يحذر وبشدة من وقوع موجات تسونامي قد تعقب الزلزال، وهذا التحذير دفع السكان للبقاء خارج منازلهم بالأماكن العالية خوفًا من موجات المد القادمة من المحيط .

وأفادت مصادر إعلامية أمريكية، أنه لم يتم حتى اللحظة صدور بيانات دقيقة حول حجم الخسائر الناتجة عن زلزال ألاسكا، مؤكدين أن البيانات الخاصة بمتابعة نتائج الزلزال لم تتوافر حتى الآن وهل أدى زلزال ألاسكا إلى وقوع خسائر بشرية أم لا .. حيث بات من المؤكد أن الخسائر المادية قد وقعت بالفعل .

تحديث : صدر مُنذ قليل نقلاً عن عدد من وكالات الأنباء العالمية، أن التحذيرات التي أطلقتها الوكالة الجيولوجية الأمريكية من وقوع موجات مد تسونامى قد تعقب زلزال ألاسكا، تم إلغاءها ورفع تلك التحذيرات .