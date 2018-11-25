ذكر مركزالتحذير من أمواج المد الشديدة والعاتية «تسونامي» في أعماق المحيط الهادي، أن زلزالا تبلغ شدته وقوته 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب ساحل كولومبيا، وذلك بحسب ما ذكره مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

الزلزال يبعد 36 كم جنوب شرقي ماونتن

وقال المسئولون بمركز الزلازل الأوروبي أن مركز الزلزال يقع على بعد 36 كيلو مترا من جنوب شرقي منطقة «ماونتن» كما أن عمقه يبلغ 10 كيلو مترات، وأشار المركز إلى أنه حتى الآن لم تصدر حكومة كولومبيا أية تحذيرات، أو توقعات بحدوث تسونامي بعد الهزة الأرضية، وذلك حسب ما أوضحته شبكة «يورونيوز».

لم ترد أنباء بسقوط ضحايا حتى الآن

وأوضحت الشبكة الأوروبية أنه حتى الآن لم ترد أنباء فورية عن وجود أي ضحايا أو وقوع أضرار مادية أو سقوط منازل وخلافه جراء الهزة الأرضية القوية.

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