رواتان تتحول إلى واحدة من الوجهات المفضلة للمغتربين والسياح

هي جزيرة في البحر الكاريبي قبالة الساحل الشمالي لهندوراس ،حيث تدور الحياة هناك حول الشاطئ والبحر الكاريبي و تعيش فيها مجموعة صغيرة ونشطة من المغتربين في هذه الجزيرة الضيقة في هندوراس .

تتميز رواتان ببلدات السوق الصاخبة والمدن الشاطئية غير الموجهة للسياحة وقرى الصيد التقليدية ،ويعد الجانب الغربي من الجزيرة هو الجزء الأكثر تطورا وأكثر جزء يتردد عليه السياح، أما في وسط الجزيرة فستجد المدن الأكبر هناك ،حيث لن تجد سوى القليل من المغتربين هناك،لكن بتواجد المستشفيات والعيادات الطبية والبنوك والمكاتب الحكومية التي يتردد عليها المغتربين للزيارة ، أما في شرق الجزيرة فالتطور أقل هناك وتتواجد القرى الساحلية هناك أكثر .

اللغة الاسبانية هي السائدة طبعا إلا إن اللغة الانكليزية دارجة أيضا بسبب ارتباط هندوراس التاريخي ببريطانيا حيث كانت هندوراس مستعمرة بريطانية سابقا.

أما المناخ فهو دافئ والبيئة استوائيه مع الجمال الطبيعي الذي يحيطك في كل مكان إضافة إلى تكلفة المعيشة المنخفضة الكلفة هناك كلها تجعل من رواتان منطقه مميزه للمتقاعدين والمغتربين.

أما عن خيارات السكن هناك المنازل على قمم التلال التي تطل على التلال المحيطة المغطاة بالغابات أو الشقق المواجهة للشاطئ حسب رغبتك.

تعتبر رواتان مكان مثاليا للتقاعد النشط حيث تتوافر القوارب الممتازة هناك للإبحار إلى الجزر الصغيرة في المنطقة المحيط بها

أما في شاطئ ( ويست وي ) الشهير فهو مكتظ بالناس مع المنتجعات والشقق والمقاهي ، أما الغوص فرواتان هي ملاذ مميز له ووجهه عالمية لذلك، حيث تقدم المنتجعات ومراكز الغوص المحلية دروسا تمهيدية لذلك تحت الإشراف المباشر لمعلم معتمد من رابطة محترفي الغوص ، حيث تتواجد الشعاب المرجانية على بعد دقائق قليلة من الشاطئ حيث يعتبر الغوص الجذب السياحي الرئيسي هنا ، فقد كان هدفا للعديد من المغتربين الذين جاؤوا لتجربه الغوص ثم قرروا الاستقرار هناك .

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