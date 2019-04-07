نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 | موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. هنا قرعة “الجرين كارد”

شروط وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية immigrant visa program لأمريكا 2020 نتابع معكم رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والذي يمكن عن طريقه التعرف على نتيجة سحب اللوتري الأمريكي 2020، ونعرض لكم أيضا نتيجة القرعة العشوائية للراغبين في الهجرة لأمريكا، الجريد كارد الأمريكي، والذين تنطبق عليهم الشروط للسفر إليها ولديهم حلم الهجرة لأمريكا، ويراود الكثيرين الحلم الأمريكي الذي يروه بعيدا عنهم في الكثير من الأحيان، ويتابعوا التقديم عاما بعد آخر لطلبات الهجرة طمعا في الفوز في وقت ما.

ومن أهم شروط التقديم للهجرة هو انطباق الشروط على المتقدمين، وأهمها العمل الثابت وإمكانية تحقيق دخل من خلال خطة عمل واضحة يقدمها المتقدم، والعديد من الشروط الأخرى، ومن تنطبق عليه الشروط يتم وضع اسمه في قرعة بين الآخرين يتم الاقتراع عليها على نفس رابط تقديم الطلبات، وهو “dvlottery.state.gov”.

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي dvlottery التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

يمكنكم الآن التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 أو اللوتري الأمريكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع اللوتري الأمريكي

اضغط على apply now.

قم بملء البيانات المطلوبة التالية كما هو موضح، بعدها اضغط next واستكمل الخطوات:

شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

يجب أن يتوافر الشروط التالية في جميع المتقدمين للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020:

أن يكون سن المتقدم للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 17 عام فأكثر.

أن يكون لدى المتقدم مؤهل دراسي مناسب للتسجيل.

أن يكون المتقدم من الذكور قد أنهى فترة التجنيد الخاصة به.

أن يكون المتقدم من مواطني البلدان المسموح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أللوتري الأمريكي 2020

قم بالدخول على رابط موقع اللوتري الأمريكي

قم بالضغط علي check status.

سيتم تحويلك إلي صفحة أخري قم بالضغط علي continue.

سوف يتم فتح صفحة أخري تكتب فيها Confirmation Number ، رقم التأكيد الذي حصلت عليه بعد تقديم طلب الهجرة

ضع في الخانة الثانية اسم العائلة Last / Family Name

اكتب في الخانة الثالثة بها سنة الميلاد Year of Birth

أما في الخانة الأخيرة ضع فيها الحروف الظاهرة Authentication

ثم اضغط على submit.

يتم تحويلك بعدها إلى صفحة من خلالها تعلم إذا تم قبول طلب الهجرة الخاص بك أم لا.

الرسوم والتكلفة المطلوبة في أللوتري الأمريكي

رسوم الكشف الطبية تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رسوم الخاصة بإدارة المصلحة.

خطوات التقديم والتسجيل بالهجرة العشوائية “اللوتري” لعام 2020

يتم الدخول للموقع الخاص بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني من هنا.

مميزات برنامج الأمريكي القرعة العشوائية لعام 2020

الحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. الحصول على الجنسية الأمريكية، بعد انقضاء عدة السنوات بالولايات المتحدة الأمريكية. الحصول على الرعاية الصحية والطبية الكاملة وكذلك الرعاية التعليمية.

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