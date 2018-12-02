رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة “الجرين كارد”

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رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة “الجرين كارد”
رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019

شروط وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية immigrant visa program لأمريكا 2020 نتابع معكم رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والذي يمكن عن طريقه التعرف على نتيجة سحب اللوتري الأمريكي 2020، ونعرض لكم أيضا نتيجة القرعة العشوائية للراغبين في الهجرة لأمريكا، الجريد كارد الأمريكي، والذين تنطبق عليهم الشروط للسفر إليها ولديهم حلم الهجرة لأمريكا، ويراود الكثيرين الحلم الأمريكي الذي يروه بعيدا عنهم في الكثير من الأحيان، ويتابعوا التقديم عاما بعد آخر لطلبات الهجرة طمعا في الفوز في وقت ما، ومن أهم شروط التقديم للهجرة هو انطباق الشروط على المتقدمين، وأهمها العمل الثابت وإمكانية تحقيق دخل من خلال خطة عمل واضحة يقدمها المتقدم، والعديد من الشروط الأخرى، ومن تنطبق عليه الشروط يتم وضع اسمه في قرعة بين الآخرين يتم الاقتراع عليها على نفس رابط تقديم الطلبات، وهو “dvlottery.state.gov”.

رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019
رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019

 

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي dvlottery التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

يمكنكم الآن التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 أو اللوتري الأمريكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على رابط موقع اللوتري الأمريكي لإتمام التسجيل.
  • اضغط على apply now.
  • قم بملء البيانات المطلوبة التالية كما هو موضح، بعدها اضغط next واستكمل الخطوات:
التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020
التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

يجب أن يتوافر الشروط التالية في جميع المتقدمين للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020:

  • أن يكون سن المتقدم للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 17 عام فأكثر.
  • أن يكون لدى المتقدم مؤهل دراسي مناسب للتسجيل.
  • أن يكون المتقدم من الذكور قد أنهى فترة التجنيد الخاصة به.
  • أن يكون المتقدم من مواطني البلدان المسموح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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https://youtu.be/la-WVcaMyi0

طريقة الاستعلام عن نتيجة أللوتري الأمريكي 2020

  • قم بالدخول على  رابط موقع اللوتري الأمريكي
  •  قم بالضغط علي check status.
  • سيتم تحويلك إلي صفحة أخري قم بالضغط علي continue.
  • سوف يتم فتح صفحة أخري تكتب فيها Confirmation Number ، رقم التأكيد الذي حصلت عليه بعد تقديم طلب الهجرة
  • ضع في الخانة الثانية اسم العائلة Last / Family Name
  • اكتب في الخانة الثالثة بها سنة الميلاد Year of Birth
  • أما في الخانة الأخيرة ضع فيها الحروف الظاهرة Authentication
  • ثم اضغط على submit.
  • يتم تحويلك بعدها إلى صفحة من خلالها تعلم إذا تم قبول طلب الهجرة الخاص بك أم لا.

الرسوم والتكلفة المطلوبة في أللوتري الأمريكي

  1. رسوم الكشف الطبية
  2. تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
  3. رسوم الخاصة بإدارة المصلحة.

خطوات التقديم والتسجيل بالهجرة العشوائية “اللوتري” لعام 2020

  • يتم الدخول للموقع الخاص بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني من هنا.
  • يتم ملء جميع الحقول بالبيانات الصحيحة المطلوبة “الاسم، والسن، ومكان الولادة ،والنوع، ومحل الإقامةا” وسنقوم من خلال الصور التالية من خلال شرح تفصيلي باللغة العربية بكل سهولة ويسر.

الصورة الأولى للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

خطوات التقديم للهجرة العشوائيه لعام 2020 ورابط الموقع الرسمي للتقديم
خطوات التقديم للهجرة العشوائيه لعام 2020 ورابط الموقع الرسمي للتقديم

الصورة الثانية للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثالثة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الرابعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الخامسة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السادسة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السابعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثامنة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة التاسعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة العاشرة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة العاشرة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثانية عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثالثة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

 الصورة الرابعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

 الصورة الخامسة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السادسة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السابعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثامنة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة التاسعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة العشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الحادية والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثانية والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثالثة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الرابعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

 

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الخامسة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السادسة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة السابعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثامنة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة التاسعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

الصورة الثلاثون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010

رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة "الجرين كارد"

مميزات برنامج الأمريكي القرعة العشوائية لعام 2020

  1.  الحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية.
  2.  الحصول على الجنسية الأمريكية، بعد انقضاء عدة السنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.
  3. الحصول على الرعاية الصحية والطبية الكاملة وكذلك الرعاية التعليمية.

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