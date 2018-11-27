رابط نتيجة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا .. اللوتري الأمريكي لعام 2020 : immigrant visa program موقع تسجيل قرعة الهجرة DV Lottery .. قرعة “الجرين كارد”

شروط وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية immigrant visa program لأمريكا 2020 نتابع معكم رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 والذي يمكن عن طريقه التعرف على نتيجة سحب اللوتري الأمريكي 2020، ونعرض لكم أيضا نتيجة القرعة العشوائية للراغبين في الهجرة لأمريكا، الجريد كارد الأمريكي، والذين تنطبق عليهم الشروط للسفر إليها ولديهم حلم الهجرة لأمريكا، ويراود الكثيرين الحلم الأمريكي الذي يروه بعيدا عنهم في الكثير من الأحيان، ويتابعوا التقديم عاما بعد آخر لطلبات الهجرة طمعا في الفوز في وقت ما، ومن أهم شروط التقديم للهجرة هو انطباق الشروط على المتقدمين، وأهمها العمل الثابت وإمكانية تحقيق دخل من خلال خطة عمل واضحة يقدمها المتقدم، والعديد من الشروط الأخرى، ومن تنطبق عليه الشروط يتم وضع اسمه في قرعة بين الآخرين يتم الاقتراع عليها على نفس رابط تقديم الطلبات، وهو “dvlottery.state.gov”.
خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي dvlottery التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020
يمكنكم الآن التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 أو اللوتري الأمريكي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على رابط موقع اللوتري الأمريكي لإتمام التسجيل.
- اضغط على apply now.
- قم بملء البيانات المطلوبة التالية كما هو موضح، بعدها اضغط next واستكمل الخطوات:
شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020
يجب أن يتوافر الشروط التالية في جميع المتقدمين للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020:
- أن يكون سن المتقدم للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 17 عام فأكثر.
- أن يكون لدى المتقدم مؤهل دراسي مناسب للتسجيل.
- أن يكون المتقدم من الذكور قد أنهى فترة التجنيد الخاصة به.
- أن يكون المتقدم من مواطني البلدان المسموح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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https://youtu.be/la-WVcaMyi0
طريقة الاستعلام عن نتيجة أللوتري الأمريكي 2020
- قم بالدخول على رابط موقع اللوتري الأمريكي
- قم بالضغط علي check status.
- سيتم تحويلك إلي صفحة أخري قم بالضغط علي continue.
- سوف يتم فتح صفحة أخري تكتب فيها Confirmation Number ، رقم التأكيد الذي حصلت عليه بعد تقديم طلب الهجرة
- ضع في الخانة الثانية اسم العائلة Last / Family Name
- اكتب في الخانة الثالثة بها سنة الميلاد Year of Birth
- أما في الخانة الأخيرة ضع فيها الحروف الظاهرة Authentication
- ثم اضغط على submit.
- يتم تحويلك بعدها إلى صفحة من خلالها تعلم إذا تم قبول طلب الهجرة الخاص بك أم لا.
الرسوم والتكلفة المطلوبة في أللوتري الأمريكي
- رسوم الكشف الطبية
- تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
- رسوم الخاصة بإدارة المصلحة.
خطوات التقديم والتسجيل بالهجرة العشوائية “اللوتري” لعام 2020
- يتم الدخول للموقع الخاص بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني من هنا.
- يتم ملء جميع الحقول بالبيانات الصحيحة المطلوبة “الاسم، والسن، ومكان الولادة ،والنوع، ومحل الإقامةا” وسنقوم من خلال الصور التالية من خلال شرح تفصيلي باللغة العربية بكل سهولة ويسر.
الصورة الأولى للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثانية للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثالثة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الرابعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الخامسة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السادسة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السابعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثامنة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة التاسعة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة العاشرة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة العاشرة للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثانية عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثالثة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الرابعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الخامسة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السادسة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السابعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثامنة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة التاسعة عشر للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة العشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الحادية والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثانية والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثالثة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الرابعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الخامسة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السادسة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة السابعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثامنة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة التاسعة والعشرون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
الصورة الثلاثون للتقديم في الهجرة العشوائية 2010
مميزات برنامج الأمريكي القرعة العشوائية لعام 2020
- الحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الحصول على الجنسية الأمريكية، بعد انقضاء عدة السنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الحصول على الرعاية الصحية والطبية الكاملة وكذلك الرعاية التعليمية.
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التعليقات
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الاسم : الحافظ محمد عبدالله محمد
من السودان واريد التقديم للهجرة الي امريكا لاستكمال دراستي الجامعية
الاسم : الحافظ محمد عبدالله محمد
من السودان واريد التقديم للهجرة الي امريكا لاستكمال دراستي الجامعية
الاسم ياسين عثمان من السودان اريد الهجره الي امريكا السبب ضغوطات السودانية العنصرية والعرقية ابلغ من العمر 29 عام اكملت التعليم في مرحلة الاساس والثانوي واحمل رخصة قياده عامة لدي خلو طرف من الخدمة الوطنية
الاسم ياسين عثمان سليمان ابكر من السوادن ريد الهجره الي امريكا السبب ضغوط الحكومة العنصرية والعرقية السائده وانا اكملت التعليم في مرحلة الاساس والثانوي واحمل رخصة قياده عامة
الاسم ياسين عثمان سليمان الجنسية سوداني اعاني من ضقوطات الحكومة العرقية والعنصرية ابلغ من العمر 29 عام احمل رخصة قياده عامة