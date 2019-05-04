حقائق مدهشة عن نيكاراغوا

هي جوهره المنطقة الساحلية الممتدة على طول ساحل المحيط الهادي في قارة أمريكا الوسطى، بدأت نيكاراغوا تظهر كوجهة سياحية للسياح والمتقاعدين لتميزها بجمالها الطبيعي من بحيرات وغابات مذهلة إضافة إلى جوها الدافئ، حيث المناخ استوائي في الأراضي المنخفضة وبارد في المرتفعات .

أما عاصمتها فهي ماناغوا ويبلغ عدد السكان 596698 نسمة، ورغم افتقادها الى بنية تحتية قوية إلا أن القوانين الحكومية الجديدة تساعد الوافدين على تكوين شركات وفتح أعمال تجارية بسهوله .

الموارد الطبيعية نيكاراغوا أرض غنية بالموارد الطبيعية الجاهزة لإنتاج طاقة بديلة نظيفة ورخيصة ،حيث حدثت طفرة في السنوات القليلة الماضية لاستكشاف الطاقة البديلة سواء كانت طاقة الرياح والطاقة الشمسية او الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.

تكلفة المعيشة نيكاراغوا هي المكان المثالي لمحبي العيش في الطبيعة،حيث الشلالات والأنهار والطيور والنباتات المنوعة هناك خاصة للناس الذين تزعجهم زحمة المرور في بلدانهم وصخب الحياة هناك.

أما السبب الأخر لاختيار بعض الناس العيش في نيكاراغوا فهو انخفاض تكلفة المعيشة ، حيث تتراوح كلفة الشخص الواحد بين( 800- 1200) دولار .

الطعام سواء كنت تتسوق من محلات البقالة العادية أو تتناول طعامك في المطاعم فالطعام اقتصادي جدا هناك حيث تكلفة الوجبة الواحدة في المطاعم العادية تتراوح بين( 3-6) دولار لوجبة تشمل الدجاج والأرز والفاصوليا او اللحم والسمك أما المنتجات المعدلة وراثيا فهي غير مسموحة في نيكاراغوا على الاطلاق .

الترفيه والمرح تتوافر في نيكاراغوا العديد من أماكن الموسيقى الحية بأنواعها الجاز والبلوز والسالسا والروك اند رول ومعظمها مجاني ومنتشر في جميع أنحاء البلاد فضلاً عن إمكانية ممارسة ركوب الخيل وركوب القوارب .

الخدمات سواء رغبت ببستاني لرعاية حديقة منزلك أو مدبرة للمنزل فهي جميعها متوفره هناك حتى ان رغبت بدورة للرقص او اليوغا أو تعلم الرسم .

الثقافة والتقاليد يؤمن الناس في نيكاراغوا بمقولة (عش ودع غيرك يعيش) حيث لا يزعجك الناس بالأسئلة مثل ماذا تعمل؟ هل أنت متزوج أم لا ؟كم من الأطفال لديك ؟ لن يقوموا بإزعاجك والتلميح إلى حياتك الخاصة بحيث يمكنك ارتداء ملابس غريبة وعيش الحياة التي تريدها تماما.

لن يضايقك أحد هناك إلا أنهم سيهرعون إلى مساعدتك إن وقعت في مأزق أو احتجت الى مساعدة ما سواء كنت صديقا لهم أم لا.

بويبلوس بلانكوس المدينة المميزة التي لابد لك من زيارتها إن كنت تنوي الاستقرار في نيكاراغوا فهي مدينة المواهب الحرفية العالمية سواء بتصميماتها الفخارية الفريدة من نوعها او الأثاث المصنوع يدوياً، حيث تبعد هذه المدينة ساعة واحدة جنوب غرب العاصمة ماناغوا حيث يمكنك تأثيث منزلك بالكامل من هذه المنطقة وتزيينه بالمناظر الطبيعية الحيوية .

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