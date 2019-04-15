حريق في فرنسا تسبب في انهيار برج كاتدرائية نوتردام بباريس

حريق كبير جداً يلتهم كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريسالكاتدرائية تم بناءها عام 1163م و شهدت تاريخ فرنسا كاملاً و تم فيها تنصيب الملوك و حفلات زفافهم بالإضافة للوحات و التماثيل و المؤلفات و الكتب التاريخية الموجودة ، كاتدرائية نوتردام تراث تاريخي معماري أثري تفقده البشرية ليس خسارة باريس وحدها هو خسارة للتاريخ الإنساني المعماري.

حريق وانهيار برج كاتدرائية نوتردام بباريس

اندلع اليوم الاثنين حريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، وعلي الفور ذهبت قوات الأمن والإطفاء إلي مكان الحادث وطلبت الشرطة عبر موقع تويتر من جميع الأفراد عدم الاقتراب والابتعاد نهائياً عن محيط كاتدرائية نوتردام.

وقد اندلع الحريق في الطبقة العليا ولم تحديد خطورة الحريق حتي الان ، وتم مشاهدة الدخان وهو يتصاعد من قمة كاتدرائية نوتردام وانتشرت ألسنة اللهب بجانب البرج.

ونشر المتحدث باسم البلدية للمدينة أنه يجري إخلاء المنطقة وعمليات اطفاء جوياً وسيارات اطفاء كبيرة ورجال الاطفاء من مختلف الوحدات تتعاون مع بعضها للتغلب علي الحريق.

فيما ذكر الإعلامي أحمد موسي من خلال برنامج علي مسئوليتي أن برج كاتدرائية نوتردام بباريس تحطم بالكامل وهذا تراث تاريخي خسارة لجميع البلاد وليس لفرنسا فقط.

وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مقطع للحريق وظهر الدخان والنيران تلتهم كاتدرائية نوتردام.

وتم بناء الكاتدرائية من بين عام 1163 إلي 1345 وزوار الكاتدرائية سنوياً حوالي 13 مليون زائر وفي شهر ديسمبر 2018 نقل حوالي 16 تمثال نحاسياً من الكاتدرائية للترميم.

بعض الصور للحريق

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