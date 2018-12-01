توقعات البورصة التركية اليوم | السبت 1 ديسمبر شراء مفتعل بعد انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال.. روسيا بلا حليف الآن

توقعات البورصة التركية اليوم بعد أن فقدت فيه الليرة التركية نصف قيمتها في عدة أسابيع، خاصة بعد القرار الترامبي بمعاقبة تركيا بفرض رسوم حمائية على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركي، ويعتبر السوق الأمريكي من أهم الأسواق التركية خاصة لصناعة الصلب، فقد انكشفت السياسة التركية وأصبحت بلا حليف استراتيجي الآن، فقد خسرت العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا بسبب تقاربها من روسيا، وهو تقارب تعتبره روسيا تكتيكي وخاص بالمرحلة فقط، فروسيا لن تنسى ثأرها من تركيا في حادثة إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طياريها، فالدب الروسي عودنا دائما على التمهل في الثأر، وأيضا كان للتقارب التركي الإيراني عامل كبير في الغصب الأمريكي، كما كان إفشال تركيا للخطط الأمريكية في استخدام ورقة الأكراد في الإقليم دور كبير في الغضب الأمريكي أيضا.

هذا وقد سجلت الليرة اليوم تحسن سعري اليوم لمستويات 5.24 ليرة مقابل الدولار، وذلك على خلفية المؤامرات التركية القطرية غلى المملكة السعودية، والإذعان للأوامر الأمريكية بالافراج عن القس الأمريكي: فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 8.6 ليرة مقابل الدولار.

توقعات البورصة التركية اليوم والاقتصاد التركي

وتوقعت بعض المنظمات الاقتصادية إعلان إفلاس تركيا، وكذلك توقعت عدم مد يد المساعدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتركيا بعد انهيار اقتصادها الوشيك، بسبب مواقفها السياسية، وكذلك لأنها ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، كما توقعت بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية هروب الاستثمار من تركيا وكذلك ضرب السياحة التركية بسبب القلائل المجتمعية المحتملة بسبب موجة تضخم شديدة ستضرب البلاد، وكذلك تراجع معدلات التجارة بسبب العقوبات الأمريكية، وهذا بدوره سيودي إلى تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي سيؤدي ما سبق إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة للإطاحة باردوغان من السلطة، وسقوط حزب العدالة والتنمية الحاكم.

كذلك هناك توترات سياسية بين منطقة اليورو بزعامة ألمانيا وتركيا، لذلك فقدت تركيا الأردوغانية أهم حليفين وهم تركيا وأوروبا، ودخلت في تحالفات تكتيكية آنية براجماتية مع كلا من روسيا وإيران، وكذلك خسرت تركيا علاقتها مع معظم الدول العربية خاصة مصر والسعودية والإمارات بسبب موقفها من الفارسي والقطري اللذان يهددان المصالح العربية والخليجية، كما انكشف للعالم مواقف تركيا من مساندتها للجماعات الإرهابية التي تعيث فساداً في البلدان العربية.

شاهد.. أردوغان يطالب شعبه بإخراج الدولارات من تحت "الوسادة" لوقف انهيار الليرة أردوغان: أخرجوا الدولارات واليوروهات والذهب من تحت الوسائدبعد تغريدة من ترامب انهارت بسببها الليرة التركية هل ينتصر أردوغان في "الحرب التجارية" مع واشنطن؟#معكم_تكتمل_الصورة Gepostet von RT Online am Freitag, 10. August 2018

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وقد عرضنا عليكم أغلب الملابسات السياسية والاقتصادية التي أدت بتراجع الاقتصاد التركي، وأدت بطلت ورجاء الرئيس التركي أردوغان بالاستنجاد بشعبه لانقاد الليرة، “قوموا بتحويل مدخراتكم من الذهب والدولار إلى الليرة لانقاد عملتكم”.