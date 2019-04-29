توسكانا – إيطاليا – تصبح واحدة من أكثر الوجهات شعبية للمغتربين في العالم

أصبحت توسكانا في إيطاليا وجهه شعبية مميزة للمغتربين والسياح حيث التلال الطبيعية والمناظر البانورامية الرائعة تجعلها مكانا رائعا لقضاء الإجازات، فهي أكثر الأماكن ثراء بالثقافة بالنسبة للكثير من الأجانب والمكان المثالي للعيش فيه وهي خامس أكبر مناطق ايطاليا العشرين ، وتقع شمال وسط شبه الجزيرة على امتداد البحر الأبيض المتوسط.

يبلغ عدد سكان توسكانا ثلاثة ملايين نسمة تقريبا وتتميز توسكانا بريفها الرائع والمزود بمزارع الكروم إضافة إلى المباني الفخمة ووتيرة الحياة الهادئة و توسكانا هي مزيج من جبال برية وغابات وتلال صخرية ،إضافة إلى السهول الساحلية ، سواء أردت العيش في ملاذ ريفي أو ووسط المدينة او المرافق الثقافية فجميعها دون استثناء تتوفر في توسكانا.

فلورنسا هي قلب توسكانا وهي ثمره عصر النهضة وعاصمة إيطاليا الفنية بلا منازع،حيث التلال بين فلورنسا وسيينا هي أغلى الممتلكات في البلاد وهي مسكن لاباطرة التمويل ونجوم السينما.

تتنوع في توسكانا العروض الثقافية والمدن الفنية وأنشطة الهواء الطلق ممايجعل منها وجهة مثالية للتقاعد إضافة إلى مسارات المشي والدراجات وملاعب الجولف إضافة إلى مجموعة غنية من المتاحف والكنائس والمعارض الخاصة و مسارح الأوبرا وأماكن الموسيقى فضلا عن المواقع التراثية التابعة لليونسكو فلا يمكن أن تشعر بالملل في مدينة مثل توسكانا كونها أكثر مناطق الوافدين شعبيه وإذا احتجت إلى الناطقين باللغة الانكليزية فستجدهم هناك كذلك.

بعض اجمل الاماكن في توسكانا

فينشي غرب فلورنسا وهي مسقط رأس( ليوناردو دافنشي) المهندس والعبقري والرسام،حيث يمكنك زيارة المتحف الضخم الخاص به.

الينابيع الساخنة هناك المياه الحرارية ذات الآثار العلاجية وحمامات السباحة الصخرية الطبيعيه ومرافق السبا ،حيث تتوفر المنتجعات الصحية الشهيرة إضافة إلى الاسترخاء في الينابيع الساخنة.

اريستو المدينة الجميلة والحيوية لاستكشاف قصورها العديدة التي تعود إلى العصور الوسطى وشوارعها أضافه إلى القرى المذهلة التي تحيط بالمدينة والقلاع العديدة كذلك.

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