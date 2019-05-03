تهنئة رمضان 2019 | صور – رسائل – عبارات – مقولات – بطاقات – فيديو

تمر الأيام والشهور ويعود شهر رمضان المبارك، حتى يبحث الكثير عن تهنئة رمضان للتغريد بها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمشاركة رسائل رمضان للأصدقاء والأهل والأحبة، وباضافة عبارات عن رمضان تعبيراً على فرحة قدوم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهذا ما يجعل صور شهر رمضان تملأ فيسبوك وتويتر، كمن يقوم بتهنئة زواج للمباركة، كما أن معايدة رمضان تكون من المعايدات المناسبة والهدف منها وصل المنقطعين، ولقاء الأهل بعد أن فرقتهم المسافات والترحال، ولهذا سوف نقوم بعرض تهنئة رمضان برسائل مناسبة وجديدة، وافضل كلمات تهنئة بقدوم رمضان وهذه التهنئات حصرية لدى موقعنا، لمن يبحث عن تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير والبركات، سائلين المولى عزوجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويمكنكم معرفة مسلسلات رمضان 2019 لمحبي متابعة المسلسلات.

رسائل رمضان

نوضح اجمل رسائل رمضان 2019 كما يلي:

نطلب من الله رب العرش العظيم أن يكون رمضان شهراً كريماً عظيماً عليكم، وأن يمتعكم بدوام الصحة وطول العافية، ويرزقكم من فضله الكريم.

يارب بلغنا القيام والصيام، واسمعنا صلاة التراويح ودعاء التهجد، نحن ومن نحب، وأعنا على الصيام والقيام.

مع اقتراب رمضان يفيض الشوق والحنين للراحلين ونمر على طريق الذكريات، سائلين الرحمة لمن فقدناهم.

أجمل تهنئة رمضان لأحبتي الذين لا انساهم في دعواتي، ما أجمل رمضان بكم، فما أصعب فراقكم.

لأحبتي الذين لا انساهم في دعواتي، ما أجمل رمضان بكم، فما أصعب فراقكم. انه لأفضل شهر، وبه ليلة أفضل من افضل الليالي انها ليلة القدر ننتظرها في كل عام، سائلين الله أن يبلغنا إياها.

اللهم أنعم علينا في رمضان بالأمن والسلام والامان، ونستودعك احلاماً طال بها التمني ولمن يعد للصبر بقاء.

كل عام وأنتم بخير رمضان كريم عليكم وعلينا، كم نحب رمضان واجوائه.

تهنئة رمضان

نوضح أجمل تهنئة شهر رمضان نطرحها عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

صباح رمضان يقترب من اجوائه ومحاسنة كم أنت عظيم يا شهر المغفرة يا شهر الكرم يا شهر الخيرات والسلام رمضان كريم.

كل عام ورمضان اجمل بكم، اللهم أتمم علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين.

في يوم الجمعة

رمضان ليس بالشهر العادي، بل انه اسلوب الحياة ومنطلق التغيير بدون عودة، لنفسح المجال بأفضل تهنئة رمضان بصوم غير منقطع وتلاوة لا تهجر ومساجد لا تترك وعبادة الله حتى اليقين.

في كل صباح رمضان تهنئة لا تنجلي، وفي كل ليلة دعاء لا ينقطع.

كل عام وامة الاسلام بأمن وأمان ورخاء .. متعكم الله بالصحة والعافية.

عبارات عن رمضان

نوضح عبارت رمضان للتعبير عن فرحتنا بالشهر الكريم.

يا رب بلغنا رمضان بلاغ الراحة والسكينة والعيش الرغيد، بلغنا رحمته ومغفرته والعتق من النار.

نسأل الله أن نكون من صفوف قوامه غير فاقدين ولا مفقودين.

يا باغي الخير أقبل فقد أقبل رمضان لنا فهيا الى القيام والخشوع والصيام والقرآن.

اللهم إنك جميل تحب الجمال فجمال أيامنا بشهر رمضان.

هناك الكثير من تهنئة رمضان التي تملأ الأوراق ولكنها غير معبرة بسعادتي بحلول الشهر الذي به ليلة خير من 1000 شهر.

في رمضان لا شتات ولا غيبة ولا نميمة بل طمأنينة وسكينة، هكذا يكون رمضان اجمل.

اللهم اجعله امناً واماناً، وسلامة واسلاماً، والعون ثم العون على الصلاة والصيام، وتسلمه منا متقبلاً.

الشوق قد زاد فلا تحرمنا يا رب من قيامه وصيامه، والتقرب إليك وبلغنا اياه في احسن حال.

صور تهنئة رمضان 2019

نستعرض من خلال مقالنا عن تهنئة رمضان افضل صور تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وسائر بلاد المسلمين.

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

نضع المزيد من تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اضافية بهذه المقالة.

جاء إلينا رمضان يحنو بسماه علينا، اهلاً ومربحاً بقدومك، سقنا إليك حنيناً، ليتك تدوم يا رمضان فيك الثواب وفيك العتق من النار.

نرجوا من الله اعادة رمضان لنا بالسنين العديدة ومغفرة ورحمة بالأزمنة المديدة.

يرتقب القلب ورمضان يقترب، ارحم أحبة يارب فقدناهم وهم لم يبلغوه.

تتراقص تهاني رمضان وسط زحام الكلمات، تلتمس الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

تهنئة رمضان بالفيديو

#ماذا_تقول_بمناسبه_قدوم_رمضان يارب طهر قلوبنا ونور بصائرنا واسعد قلبي وقلب أحبابي وقلب كل من يقرأ🍃واغفر لوالدي ولجميع موتى المسلمين والمسلمات ،وانزل على قلوبنا الصبر والرضا🕊🙌🏻 pic.twitter.com/0YDzO8k2Js — حلم وانتهى 🥀🕊 (@Bm237845) May 3, 2019

#ماذا_تقول_بمناسبه_قدوم_رمضان

اجمل التهاني و التبريكات بقرب حلول شهر رمضان المبارك و كل عام وانتم بخير pic.twitter.com/JMJSxAp1TU — Mr.Dior 🇸🇦 (@MrDior10) May 3, 2019

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