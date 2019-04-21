تفجيرات في “سريلانكا” تقتل أكثر من 200 شخص

كولومبو، سريلانكا (CNN)

قُتل أكثر من 200 شخص وجُرح مئات آخرون في ثمانية تفجيرات بالقنابل هزت الكنائس والفنادق الفخمة في عاصمة « سريلانكا » أو بالقرب منها في عيد « القيامة » يوم الأحد.

وهو أكثر أعمال العنف دموية التي شهدتها الجزيرة الواقعة في « جنوب آسيا » منذ انتهت الحرب الأهلية الدامية قبل عقد من الزمن.

ووصف وزير الدفاع « روان فيجواردينا » التفجيرات بأنها هجوم إرهابي قام به متطرفون دينيون.

وقال إن سبعة مشتبه بهم اعتقلوا، رغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وقال إن معظم الانفجارات يعتقد أنها كانت هجمات انتحارية.

أدت الانفجارات في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق إلى انهيار الأسقف وهدم النوافذ مما أدى إلى مقتل المصلين وضيوف الفندق.

وشوهد أشخاص يحملون الجرحى من قمم ملطخة بالدماء.

وصف شهود الانفجارات القوية، تليها مشاهد من الدخان والدم والزجاج المكسور، وأجهزة الإنذار تنطلق والضحايا يصرخون.

وقال «هانوكا هاريشاندرا » من كولومبو (24 عاما) مؤسس شركة لتسويق التكنولوجيا أنه كان متوجها إلى فندق شانجريلا في المدينة لحضور اجتماع عندما تم تفجيره:

“الناس كانوا يخرجون ولم يعرفوا ما كان يحدث كان الوضع ذُعر كان هناك دم في كل مكان”.

الفنادق الثلاثة وأحد الكنائس، ضريح «القديس أنتوني »، يتردد عليها السياح الأجانب.

وقالت وزارة الخارجية « السريلانكية » إنه تم انتشال جثث ما لا يقل عن 27 أجنبيًا ومن بينهم أشخاص من بريطانيا والولايات المتحدة والهند والبرتغال وتركيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي « مايك بومبو » إن العديد من المواطنين الأمريكيين كانوا من بين القتلى.

وقال رئيس الوزراء « رانيل ويكريميسينجه » إنه يخشى أن تؤدي المذبحة إلى زعزعة الاستقرار في سريلانكا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 21 مليون شخص.

وتعهد بـ “تكليف جميع قوات الجيش بقوات الدفاع” لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عنها.

فرضت الحكومة حظرا للتجول على مستوى البلاد من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحًا.

دعا رئيس أساقفة كولومبو « الكاردينال مالكولم رانجيث » حكومة سريلانكا إلى معاقبة المسؤولين “بلا رحمة” لأن الحيوانات فقط هي التي يمكنها أن تتصرف بهذا الشكل “.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان « جوناسيكارا » إن 207 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 450 آخرون.

يذكر حجم إراقة الدماء بأسوأ أيام الحرب الأهلية في سريلانكا التي دامت 26 عامًا، والتي سعى فيها نمور التاميل، وهي جماعة متمردة من أقلية التاميل العرقية، إلى الاستقلال عن الدولة ذات الأغلبية البوذية.

خلال الحرب، قام النمور وغيرهم من المتمردين بتنفيذ العديد من التفجيرات.

التاميل هم من الهندوس والمسلمين والمسيحيين.

سري لانكا، الواقعة قبالة الطرف الجنوبي للهند، حوالي 70 في المئة بوذي، مع بقية السكان من المسلمين أو الهندوس أو المسيحية.

في حين كانت هناك حوادث متفرقة من المضايقات المعادية للمسيحيين في السنوات الأخيرة، لم يكن هناك شيء على نطاق ما حدث يوم الأحد.

كما لا يوجد تاريخ للمسلحين العنيفين في سريلانكا.



ومع ذلك، تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بين الرهبان البوذيين المتشددين والمسلمين.

أدانت مجموعتان مسلمتان في سريلانكا الهجمات الكنسية، كما فعلت دول في جميع أنحاء العالم، وأعرب البابا « فرانسيس » عن تعازيه في نهاية مباركة عيد الفصح التقليدية في روما.

وقال « فرانسيس » “أريد أن أعرب عن تقاربي المحب تجاه المجتمع المسيحي، المستهدف أثناء تجمعهم في الصلاة، وجميع ضحايا هذا العنف الوحشي”.

وقعت ستة انفجارات متزامنة تقريبًا في الصباح في كولومبو في ضريح القديس أنتوني – وهي كنيسة كاثوليكية – وفنادق « سينامون جراند وشانغريلا و كينجسبري ».

بعد هدوء دام بضع ساعات، وقع انفجاران آخران في كنيسة القديس « سيباستيان الكاثوليكية » في « نيجومبو »، وهي مدينة معظمها كاثوليكية شمال « كولومبو »، وفي كنيسة البروتستانت صهيون في بلدة « باتيكالوا الشرقية ».

وقال « فيجواردينا » إن ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا أثناء قيامهم بعملية تفتيش في منزل مشتبه به في « ديما اجودا »، على مشارف « كولومبو »، عندما فجر شاغليها متفجرات لمنع الاعتقال.

أظهر التلفزيون المحلي أن مطعم « شانجريلا » في الطابق الثاني قد تعرض للتلف، حيث تم تفجير السقف والنوافذ.

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