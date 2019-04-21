تفجيرات سريلانكا لم تنتهي بعد!. وصلت إلى ثمانية تفجيرات حتى الآن. أذاعت السلطات السريلانكية خبر وقوع انفجاريين جديدين اليوم الأحد، وذلك يأتي عقب وقوع ست تفجيرات أخرى متفرقة في سريلانكا. وكل هذه التفجيرات تأتي في ظل احتفالات الكنائس بعيد الفصح. وأن آخر التفجيرات تمت في منطقة ديهيولا بجوار كولومبو، وتتداول مواقع الأخبار أنباء عن وقوع قتيلين حتى الآن في هذا الانفجار الأخير.

أماكن تفجيرات سريلانكا.

ومن الجدير بالذكر انه في صباح اليوم الأحد الموافق 21/9/2018 استيقظت سريلانكا على عدة تفجيرات متعددة أسفرت عن قتل ما يزيد على 156 قتيل وإصابة المئات الآخرين، وكانت هذه التفجيرات مستهدفه عدة كنائس تحتفل بأعياد الفصح، حسب ما تم إعلانه عن طريق الشرطة السريلانكية. وبهذا يصبح إجمالي التفجيرات التي حدث في سريلانكة حتى الآن هي ثمانية تفجيرات وقعت في كنيسة سانت سيباستيان في نيغومبو وأخرى في كنيسة أنتوني بكولومبو، ويوجد أيضا ثلاث تفجيرات لثلاث فنادق كبيرة متفرقة، وتفجير كنيسة في الشرق باتيكالوا.

وتعد سريلانكا دولة الأغلبية فيها الديانة البوذية، حيث يعد البوذيين فيها هم الأغلبية ثم تأتي بعد ذلك الطائفة الكاثوليكية بتعداد يقدر بـ 1.2 مليون شخص، لذلك تعتبر هي فئة الأقلية هناك. وقد خلفت هذه التفجيرات أضرار ودمار كبير في الكنائس والفنادق التي تم وقوع الأحداث بها، كما أنه من بين الضحايا حوالي 35 أجنبيا. وبدأت الكنائس تحث المواطنين في تقديم المساعدات للجرحى والمصابين وللتعرف على الأفراد ممن تم قتلهم نتيجة هذا الاعتداء. فهل تتوقع أنه هذه التفجيرات هي بدافع ديني وطائفي؟

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