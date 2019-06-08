تعرف على مونتيزوما

شبه جزيرة تقع على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها 500 نسمة فقط،قطعه فريده مصغرة من الطبيعة الخلابة ومجتمع ملي بالنشاط والفنون و الكثير من الفنادق والمطاعم الرائعه الاان طابعه قريب جدا من الحياة البرية.

اليك ابرز ستة أماكن عليك استكشافها في مونتيزوما :

1.زيارة شلالاتها الثلاثة من أمتع الأنشطة في مونتيزوما حيث يمكنك الوصول إليها خلال 20 دقيقة.

زيارة حدائق ماريبو ساريو المذهلة بأنواع الفراشات العديدة الغريبه هناك حيث تستطيع التجول فيها لساعة بينما تحلق تلك الأنواع المميزة من الفراشات من حولك. استكشاف مقبرة جزيره كابويا التي تبعد عشرين دقيقه على جزيره قريبة من كابويا حيث يمكن الوصول اليها سيرا على الأقدام فقط ،يجب ان تكون حذرا خلال المشي فالطريق الى المقبرة زلق وعليك زيارتها قبل ارتفاع المد وتحوم الأساطير حول الجزيرة من انها مسكونه بالاشباح وتقوم بزيارة كل من زار الجزيرة في الليالي المقمرة، إنه لأمر مخيف ومثير في نفس الوقت. استكشاف وسط المدينة، لابد لك من الذهاب الى وسط مونتيزوما حيث الباعة المتجولين والمطاعم المطلة على الشاطئ والفنادق العديدة والمحلات الفنية .

5.الاماكن المفضله للتخييم والغوص ،حيث شاطئ مونتيزوما الاكثر شهره شمال مونتيزوما فهو المفضل لدى السياح والزوار للتخييم والسباحة و الاستمتاع بالحمامات الشمسية ،اما اذا ابتعدت حوالي عشرين دقيقة أكثر فستواجهك المنحوتات الصخرية المسماة كيرنز.

6.محمية كابو بلانكو الوطنية وهي محمية طبيعية ومتنزه وطني أنشئ عام 1963 يبعد 30 دقيقة بالسيارة من وسط مونتيزوما وتضم مجموعه منوعه من الحيوانت كالغزلان ذات الذيل الأبيض والقرود والذئاب والقطط البرية، خذ ما تحتاج من لوازمك الشخصية فالمتنزه خال من المرافق وأعط لنفسك الوقت اللازم لاستكشافه فستحتاج الى ثلاث ساعات على الأقل.

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