تعرف على لانكاوي الجزيرة المسترخية

هي جزيرة في ماليزيا تتميز بالحياة البرية والشواطئ العديدة، المأهولة منها وغير المأهولة ،حيث تقع هذه الجزيرة قريبا من تايلاند إلا أن الإقامة في فنادقها اغلى قليلا من تايلاند وهناك العديد من الفنادق خمس نجوم التي يمكنك الإقامة فيها مثل فندق شيراتون وفندق ذا ويستن وغيرها من الفنادق.

الطبيعة في لانكاوي هي مزيج من حقول الأرز والغابة ومستنقعات المانجروف اضافة الى الجبال الصخرية، فضلاًعن ذلك هناك المنتزه الجيولوجي الذي يعد أول متنزه يضاف الى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في قارة اسيا.

الوصول الى لانكاوي يمكن الوصول الى لانكاوي عبر مطار لانكاوي الدولي حيث يمكنك استقلال سيارة تمر بك عبر قرى الملايو الهادئة حيث أشجار المطاط وحقول الأرز، الهدوء والعزلة يخيمان على هذه الجزيرة، لذا يمكن الاستنتاج لم يفضل الكثير من السياح والمغتربين هذه الجزيرة والعديد منهم يزورها أكثر من مرة.

يعد الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة مركز السياحة الأكثر حيوية بانتاي سينانج الذي يقع على الواجهة البحرية في الجزيرة وهو مكان يعج بالسياح الذين يرشدونك بدورهم الى الكثير مما ترغب بمعرفته ، اما منتجعات هذه الجزيرة الفاخرة فهي تقع في الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة اضافة الى متنزهات الحياة البرية هناك.

الوقت الافضل لزيارة لانكاوي هو من ديسمبر إلى مارس حيث موسم الازهار ونسائم البحر المنعشة أما الفترة من اغسطس الى اكتوبر فهو موسم الرطوبة والأمطار الغزيرة.

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