تعرف على كايمان الكبرى

هي اكبر جزر كايمان الثلاث التي تشكل مثلثا مع جزرها المجاورة لكوبا وجامايكا وتشكل إقليما بريطانياً لما وراء البحار في البحر الكاريبي ، وتقع عاصمة البلاد جورج تاون فيها التي تضم العديد من المتاحف والمعارض مثل متحف جزر كايمان الوطني و ساحه الابطال في جورج تاون اضافة الى معرض الفنون البحتة.

تعد جزيرة كايمان الملاذ المالي للحسابات المصرفية الخارجية للعديد من النخب والشركات الدولية وهي واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية في هذا الجزء من العالم ، كما تضم كايمان عددا كبيرا من المدارس والجامعات الخاصة والحكومية واللغة السائدة فيها هي اللغة الانكليزية.

تعتبر كايمان وجهة سياحية شهيرة للباحثين عن الأنواع المميزة من الحيوانات والنباتات اضافة الى احتوائها على العديد من المنتجعات والمعالم الطبيعية السياحية.

كيف تصل الى كايمان ؟ يمكن الوصول إليها بالقوارب او بالطائره كونها قريبة من الجزر الكاريبية الرئيسية وتضم جورج تاون ثلاث محطات للرحلات البحرية أما مطار اوين روبرتس فهو يعتبر مطار دوليا لجميع جزر كايمان وتطلق منه رحلات دولية الى جهات عديدة وهناك العديد من الطرادات المنتشرة في كل أنحاء الجزيرة.

يعمل الكثير من العمال الموسميين في الجزيرة نظرا لنقص العمالة في الجزيره.

ماذا يجذبك في كايمان ؟ تعد حديقة الملكة اليزابيث الثانية في نورث سايد من أكثر الأماكن التي تجذب السياح في كايمان فهي تضم الأنواع المدهشة من النباتات مثل الاوركيد الشبحي والفواكه المختلفة وغيرها.

تكلفة الحياة تعتمد كايمان عملة الدولار الكايماني وتعتبر المعيشة هنا أعلى تكلفة من الإمارات العربية المتحدة والدول الأوروبية والولايات المتحدة فاسعار المواد الغذائية معقوله الا ان الايجارات باهظة فهي تمثل ملاذا مثاليا للأشخاص الراغبين بحياة راقية عالية المستوى .

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