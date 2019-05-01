تعرف على جواهر الكاريبي المخفية ،سانت مارتن كمثال

هي دولة صغيرة في البحر الكاريبي تحيط بها المستعمرات البريطانية والفرنسية وتقع سانت مارتن شرق بورتوريكو، وهي جزيرة صغيرة مقسمة سياسيا بين مملكة هولندا وجمهورية فرنسا وتمتلك مزيجا متنوعا من الثقافات،جوهره مميزة في الكاريبي تجمع بين التراث الغني بالثقافة والمناظر البانورامية المذهلة ،تتميز هذه الجزيرة بشعبية كبيرة بين السياح خاصة بين شهري مارس ويوليو بسبب درجات الحرارة المعتدلة والشواطئ الخلابة.

بإمكانك تذوق الأطباق اللذيذة من مطبخ الجزء الفرنسي من الجزيرة فهي أطباق تتمتع بتأثير أسلاف الجزيرة الكاريبي والمستوطنين، ولا تقتصر سانت مارتن على الشواطئ والمناظر الخلابة بل أصبحت وجهة تسوق كبيرة بمجموعة مميزة من السلع ،حيث يعتبر المطار الأميرة جوليانا الدولي مطاراً مزدحماً جداً في منطقة الكاريبي وهناك مطار اخر اصغر منه على الجانب الفرنسي يستخدم للرحلات الخاصة،ويزور جزيرة سانت مارتن مليون زائر من المتقاعدين والمغتربين والسياح الشباب أيضا سنويا بواسطة السفن.

إلى جانب استخدام اللغات الرسمية في البلاد هناك أيضا اللغة الانكليزية الشائعة بشكل كبير هناك .

نشاطات في الجزيرة

تختلف الأنشطة في الجزيرة بين الجانبين الفرنسي والهولندي ،فالجانب الفرنسي هادئ وتتوافر فيه العديد من المعارض الفنية والأسواق ومحميات الحيوانات وهو مناسب لمحبي المشي واستكشاف الحياة البرية،لكن هذا الجانب يفتقر للبنية التحتية للممتلكات المتطورة جدا ، أما الجانب الهولندي فهو يتميز بطابعه الصاخب الاحتفالي،حيث الملاهي الليلية والكازينو والأسواق الكثيرة لمحبي التسوق .

أما بالنسبة للأنشطة الممتعة كالغوص وركوب القوارب السريعة والطيران المظلي فهي تتوافر في كلا الجانبين .

يمكنك الاستمتاع في سانت مارتن سواء كنت من محبي الهدوء والاسترخاء أو عيش الحياة الصاخبة بكل تفاصيلها فكلا الجانبين من الحياة متوفر على هذه الجزيرة الصغيرة .

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