تعرف على جزيره هولبوكس

عندما يفكر الكثير من السياح والمغتربين في المكسيك فالايام المشمسة والشاطئ هو اول ما يخطر في بالهم، فالمكسيك تضم المدن الكبرى كما تضم الجزر الصغيرة النائية التي يحتل السكان جزءا صغيرا منها فقط فان كنت من محبي استكشاف الجزر النائيه فاليك جزيره هولبوكس.

في مكان ناء وساحر تقبع جزيره هولبوكس حيث يمكن الوصول اليها بالقارب خلال 25 دقيقة من الطرف الشمالي في شبه جزيره يوكاتان المكسيكيه ، واسم هولبوكس يعني الثقب الاسود بلغة شعب المايا السكان الأصليين للمكسيك فهذا الملاذ الاستوائي الساحر يتوافد عليه الزوار بأعداد متزايدة من السياح والعمالة الوافدة.

هي جزيرة مريحة ومميزه وليست كالجزر الاخرى ابدا لكنك لن تجد المنتجعات الكبيرة او الابراج هناك، يمكنك العبور بالعبارة الى الجزيرة حيث الأبنية هنا هي صغيرة الحجم ولم يتم تطوير سوى جزء صغير من الجزيرة التي تنقسم إلى قسمين الجزء المأهول بالسكان والجزء غير المأهول.

الخدمات الرعاية الطبية في هذه الجزيره محدودة وهناك العديد من الفنادق والمطاعم والمتاجر والقليل من اجهزة الصراف الالي اما خدمة الهاتف المحمول والانترنت فهي جيده جدا.

أما الطرق فهي غير معبدة وينتقل الناس بعربات الغولف والدراجات لندرة السيارات في الجزيره ،وتنتشر العديد من المطاعم والمقاهي على الشاطي التي تقدم المأكولات الايطاليه والمكسيكيه فبإمكانك تناول سندويتشات سمك التاكو والبندورة ويمكنك سماع الموسيقى الصادرة من المطاعم ليلا اما ان كنت من محبي الفن ففنانو الشوارع ينتشرون هناك ايضا ويمكن شراء التحف من المتجر الخاص بالفنون والحرف.

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