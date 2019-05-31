تعرف على جزيره الفردوس

هذه الجنة الصغيرة هي ارض استوائية كانت جزءا من جزر البهاما في السابق حيث يبلغ طول الجزيرة خمسة أميال وعرضها ميل واحد، أصبحت هذه الجزيرة مكانا للعطلات الراقية منذ العام 1959 في البحر الكاريبي عندما قام هانتنغتون هارتفورد وريث إمبراطورية متاجر سوبر ماركت بشراءها وقام بتسميتها بهذا الاسم على اعتبارها مونت كارلو الاستوائية واصبحت منتجعا للأثرياء وتم تملكها من قبل العديد من الاثرياء عده مرات .

من اشهر المنتجعات هناك هو مجمع اتلانتس الذي يتكون من 3000 غرفة اضافة الى متنزه مائي كبير وملعب غولف مترامي الأطراف ومرسى لليخوت، اضافة الى مساحة هادئة لمن يود الابتعاد عن ضجيج المنتجع اضافة الى الشواطئ المذهله المطلة على المحيط.

التنزه في الجزيرة لا تمتلك الجزيرة مطاراً دولياً خاصاً بها إلا أنه يمكن الوصول إليها من المطار الدولي فيناساو في نيو بروفيدنس المتصلة بالجزيرة أما براً عن طريق جسرين اثنين او عن طريق العبارة.

النشاطات في الجزيرة كل المناطق الترفيهية في الجزيرة هي من الدرجة الأولى بدا بالحدائق المائية والمنتجعات انتهاء بملاعب الغولف والمطاعم والنوادي الليلية إضافة الى صيد الأسماك والرحلات البحرية.

هناك رياضة الغطس والغوص لمحبي هذه الرياضة وجولات مشاهدة الدلافين اللطيفه ،اضافة الى كونها مكانا رائعا لإقامة حفلات الزفاف الخيالية لتهيئتها كل التفاصيل اللازمة لذلك.

تكلفة المعيشة في الجزيرة بما ان المرافق الترفيهية وكل ما في الجزيرة هو من الدرجه الاولى فلابد لك من ميزانيه عاليه لتحمل تكاليفها حيث يتراوح ايجار شقة بين 1500 الى 2000 دولار او اكثر اما تكاليف الطعام فهي مكلفة كذلك فهي وجهة سياحية مثالية للحياة الراقية.

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