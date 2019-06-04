تعرف على “جزيرة القطط”

منطقة من اليابسة محاطة بالمياه من جميع الجهات هذا هو تعريف (الجزيرة)،وتتراوح حجم الجزر من بضع مترات مربعة حتى مساحات تكفي لأن تكون دولا كاملة مثل جزيرتي قبرص و مملكة البحرين،كما يسمى مجموعة الجزر المتقاربة بالأرخبيل،وسنقدم لكم اليوم واحدة من تلك الجزر تابعوا معنا:

تقع الجزيرة في ولاية مياجي اليابانية وتسمى جزيرة تاشيروجيما أو (جزيرة القطط)،وتعود قصة تلك الجزيرة الى الحرب العالمية الثانية حيث مع نهاية الحرب كان يعيش على الجزيرة 900 شخص وكانوا يعملون بمهنة صيد الاسماك ولكن كانت هناك مشكلة وهى (الفئران) حيث كانت تقضم شباك الصيد وتسبب إزعاج بالنسبة للصيادين.

بطبيعة الحال اضطر سكان الجزيرة الى الاستعانة بالقطط لمواجهة الفئران ونجحوا فى ذلك ولكن،بمرور الزمن اصبح عدد القطط فى الجزيرة عدد هائل حيث اصبح عدد القطط يساوى ضعف عدد السكان ولكن هذا عاد على الجزيرة بالفضل،حيث اصبحت ظاهرة القطط تمثل مصدر لجذب السياح الى تلك الجزيرة ويحرص كلا من السكان وايضا السياح على إطعام قطط،اعتقادا منهم بان ذلك يجلب لهم الخير والرزق.

لكن هناك قانون فى تلك الجزيرة وهو منع اصطحاب الكلاب،وجميعا نعرف السبب .

ويوجد هناك ضريح لدفن القطط في وسط الجزيرة ويتوافد السياح بكثرة على جزيرة القطط،ويحرصون على إطعام هذه الحيوانات الأليفة والتقاط الصور معها، وهذه القطط اليفة ولا تحلق الاذى بالبشر.

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