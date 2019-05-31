تعرف على جزيرة التوابل غرينادا

تعد غرينادا جزيرة مستقلة مع جزرها القريبة التي يمكن الوصول إليها بالحافلات او العبارات وهما جزيرتي كارياكو وبتيت مارتينيك وتبلغ مساحة غرينادا (133 ميلا مربعا ) وتتنوع تضاريسها ما بين الشلالات المبهرة والأنهار والشواطئ الخلابة والمنحدرات اما على بعد 30 ميلا فتقع جزر غرينادين الا انها جزيرة مستقلة عن غرينادين وليست تابعة لها.

تعد غرينادا إحدى جزر ويندوارد لجزر الأنتيل الصغرى التي تبعد 125 من شمال فنزويلا وتتمتع بعدد كبير من السياح الذين يلتحقون بالرحلات الدولية التي تنطلق من فرانكفورت ولندن وميامي ونيويورك.

جزيرة التوابل سميت غرينادا بهذا الاسم لكونها تنتج 20% من جوز الطيب في العالم إضافة إلى إنتاجها للقرفة.

الى اين تذهب في غرينادا هناك العديد من الأنشطة التي بإمكانك القيام بها في غرينادا او الاماكن التي يمكن الذهاب اليها اولها رياضة الغطس والغوص فهي وجهه شعبيه لمحبي هذه الرياضة بسبب خلجانها الضحله ومياهها الصافية اضافة الى اول معرض فني تحت الماء في العالم اضافة الى التجديف بالكاياك في المياه الهادئه هناك.

اما لمحبي الشواطئ ففي غرينادا 45 شاطئا رائعا والمفضل لدى الكثيرين هو شاطئ غراند انس حيث المقاهي والمطاعم العديدة على الشاطي ومكان رائع للاستمتاع بمنظر البحر وأشعة الشمس الاستوائية.

بيلمونت ايستايت احدى اشهر وجهات الجذب السياحي في غرينادا فهي جزيرة صغيرة تقع على بعد ساعة واحدة بالسيارة من العاصمة سانت جورج فهي تتمتع بحدائق رائعه تضم العديد من النباتات والفواكه اضافة الى زراعة الكاكاو والفاصوليا ولابد لك من تذوق جبن الماعز المحلي الصنع ايضا.

واحد من أفضل المطاعم في الجزيرة موجود في بيلمونت ايساتيت وهو مطعم كبير مفتوح مطل على الأراضي الزراعية المحيطة به حيث يمكنك تذوق حساء كالالو و سلطة البابايا الطبقين الأشهر على هذه الجزيره.

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