تعرف على الوجهات ذات المناخ الربيعي المستمر

حينما تفكر بالطقس في اي مدينه في العالم فإنك تتوقع اما ان يكون بارداً جدا أو حاراً جدا ولاتفكر ابدا انه قد يكون هناك مدناً تتمتع بالطقس المعتدل الربيعي طوال العام بل إن كثيرين من الناس لايعلمون بوجود مدن كهذه ،حيث لا الملابس الثقيلة الخاصة بالشتاء ولا فواتير الكهرباء المرتفعة نتيجة استخدام أجهزة التكييف صيفاً بشكل متواصل.

إليك أربعة من اهم المدن التي تتمتع بربيع دائم:

وسط الوادي في كوستاريكا وهو في الحقيقة هضبة تتمتع بمناخ بارد نسبيا بيلغ ارتفاعها 2200 الى 5000 قدم وهي أبرد من بقية المناطق الساحلية في كوستاريكا التي تمتاز بحرارتها ورطوبتها حيث تبلغ الحرارة في الهضبة بين ( 70-08 )فهرنهايت في النهار أما ليلا فتنخفض الحرارة بحدود 60 فهرنهايت وقليل جدا من السكان من يستعمل التدفئة أو التكييف فيها. مدينة دالات في فيتنام ويبلغ ارتفاعها 4920 قدم ، احدى اكثر المدن اعتدالا في المناخ طوال العام حيث تبلغ حرارتها 70 فهرنهايت خلال النهار و 50 فهرنهايت خلال الليل وهي مدينة الربيع الأبدي إن كنت تفضل هذا المناخ وليس هناك حاجة للتبريد والتكييف فيها وتحيط بمدينة دالات الشلالات وغابات الصنوبر وهي مكان رائع لممارسة المشي وركوب الدراجات اضافة الى العديد من البحيرات وحدائق الزهور فهي مدينة هادئة جداً. كيري في ايرلندا من المتعارف عليه ان ايرلندا باردة وممطرة الا ان أيرلندا تتمتع في بعض مناطقها بالطقس المعتدل كذلك وهذا الجزء يقع في الجنوب الغربي ،حيث شبه جزيرة كيري المذهلة ،المنطقه مليئه بالتاريخ والفن وغابات البلوط وهذه المدينة هي الأكثر زيارة من قبل السياح والزوار الباحثين عن الطقس المعتدل. سان ميغيل دي الليندي في المكسيك واحدة من أشهر المدن في المكسيك لمناخها الرائع وثقافتها الغنية، وهي تقع في مرتفعات المكسيك على ارتفاع 6200 قدم و تتمتع بهواء معتدل ونظيف الا انك من الممكن ان تحتاج الى ستره ليلا في بعض أمسيات فصل الصيف هناك .

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