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تردد قناة trt1 التركية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143| إعلان ارطفرل 143.. موقع النور أونلاين أسرار وخفايا مثيرة

كتب ندى أيمن آخر تحديث

تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل 143 تابع ارطغرل وشاهد أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع على تردد قناة  تى ار تى TRT1 على القمر نايل سات والقمر Eutelsat مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل الشهير مترجم من الجزء الخامس، حيث استطاع هذا المسلسل جذب شريحة عريضة ومتنوعة من فئات الشعوب العربية منذ عرض جزئه الأوار مروراً بجميع الأجزاء حتى الجزء الخامس، وسنقدم من خلال هذا التقرير ترددات قناة تى ار تى TRT1 على نايل سات، وكذلك جميع القنوات الناقلة للمسلسل في أيام الأسبوع العديدة، وكذلك مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على بعض القنوات الأخرى مترجم ومدبلج، أما عن قناة تى ار تى TRT1 فهي صاحبة الحق الحصري والأصيل في عرض المسلسل، حيث هي القناة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الشهير.

الإعلان الأول الحلقة 143من مسلسل قيامة أرطغرل مترجم للعربية

مترجم اعلان 2 الحلقة 143 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

Gepostet von ‎موقع النور Tv-alnoor‎ am Donnerstag, 4. April 2019

وتوجد العديد من القنوات الأخري التي يمكنكم من خلالها مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل، حيث تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية، ومن هذه القنوات التي يمكن مشاهدة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل من خلالها والتي سنقوم بإضافة ةترداتها لهذا التقرير، وذلك حتى يتمكن من فاته مشاهدة مسلسل ارطغرل من مشاهدته على إحدى القنوات الأخرى التي تقوم ببثه، وهذه القنوات هي كالتالي:

  • تردد قناة دعوة
  • تردد قناة اليرموك
  • تردد قناة النور
  • تردد قناة الوطن
  • تردد قناة الشرق
  • تردد قناة القدس
  • تردد قناة قطر

كما نعدكم بإضافة فيديوهات الحلقة الأسبوعية من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس تابعاً من خلال هذا التقرير الشامل قور عرضها على قناة تى ار تى TRT1 لذلك عزيزي القارئ تابع من خلال موقعنا ومن خلال هذا التقرير لتكون أول من يشاهد الحلقة الأسبوعية لمسلسل قيامة ارطغرل وموعدنا اليوم مع الحلقة 126، ونتمنى منكم التواصل الدائم معنا من خلال التعليقات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع حلقات المسلسل التركي المثيرة.

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135
مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135

تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل شاهد إعلان ارطغرل الحلقة 133 الآن

رابط موقع النور أونلاين مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 كاملة

اعلان ارطغرل 124 الجزء الخامس الحلقة الثالثة على قناة دعوة
مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الثانية 124 على قناة دعوة

موقع النور الإلكتروني ومتابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

ومن الجدير بالذكر أن موقع نور يقوم بعرض حلقات مسلسل ارطغرل أونلاين من خلال بث مباشر في اليوم الثاني لعرضة على القناة التركية، لذلك سنتابع معكم كل ما يبث على موقع النور بخصوص الحلقات القادمة لمسلسل ارطغرل عبر موقع النور.

موقع النور الإلكتروني

تردد قناة تي ار تي TRT التركية ومشاهدة مسلس قيامة ارطغرل

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
تركسات Turksat 42°E110428400عمودي5/6
إيتويلسات Eutelsat 7°E109283000عمودي5/6

تردد قناة القدس شاهدة من خلالها مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

القناةالقمرالترددمعدل الترميزمعامل التصحيحالاستقطاب
القدسالنايل سات11316275003\4عمودي

جميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ومترجم

اسم القناة القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطاب
فور شبابالنايل سات1131627500أفقي
دعوةالنايل سات1072727500عمودي
الوطنالنايل سات1101227500أفقي
الشرقالنايل سات1113727500عمودي
اليرموكالنايل سات1167827500عمودي
قطرالنايل سات1097127500عمودي
TRTTURKSAT110428400عمودي
TRTEUTELSAT109283000عمودي

موعد عرض مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الحاقة الثانية مدبلجة والاستمتاع بالدراما التركية التاريخية  بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية

  • شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية في مصر الساعة السابعة مساء الأربعاء
  • شاهد مسلسل  ارطغرل على قناة trt التركية في السعودية والكويت في الساعة  السابعة مساءً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة
  • شاهد مسلسل  ارطغرل على قناة trt التركية بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً
  • شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء
  • شاهد مسلسل  قيامة ارطغرل بتركيا على قناة trt التركية في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة”

رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يثوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل، حيث حصل موقع النور على حقوق عرض مسلسل قيامة ارطغرل والعدسد من المسلسلات التركية الشهيرة.

موقع النور أونلاين مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل

اضغط هنا لدخول موقع النور لمشاهدة جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

مسلسل قيامة ارطغرل على قناة دعوة
إعلان ارطغرل 127

تردد قناة بانوراما إسطنبول 2018 مسلسلات تركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات10872 (v)عمودي275003/4

تردد قناة تايم تركي 2018 للمسلسلات التركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات11526 (h)أفقي275003/4

تردد قناة لنا الفضائية 2018 للمسلسلات التركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات12226 (v)عمودي275005/6

تردد قناة CRT دراما  2018 مسلسلات تركية جديدة

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات12226 (v)عمودي275005/6

تردد قناة حريم السلطان 2018 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات11177 (h)أفقي275003/4
نايل سات11179 (h)أفقي275003/4
نايل سات11116(h)أفقي275003/4

تردد قناة بلاي حكايات 2018 التي تعرض مسلسلات تركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات11179 (h)أفقي275003/4
نايل سات12360(V)عمودي275003/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2018 مسلسلات تركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات SD12226 (h)أفقي275003/4
نايل سات HD12467 (h)أفقي275002/3

تردد قناة MBC دراما 2018 للمسلسلات التركية

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
نايل سات11938 (v)عمودي275003/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات

 

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزFEC
Es’hailSat11180 Vعمودي275003/4

وتقوم القنوات الفضائية الأخرى بعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس في اليوم الثاني الموافق الخميس من كل أسبوع في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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