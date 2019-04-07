تردد قناة trt1 التركية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143| إعلان ارطفرل 143.. موقع النور أونلاين أسرار وخفايا مثيرة

تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل 143 تابع ارطغرل وشاهد أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع على تردد قناة تى ار تى TRT1 على القمر نايل سات والقمر Eutelsat مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل الشهير مترجم من الجزء الخامس، حيث استطاع هذا المسلسل جذب شريحة عريضة ومتنوعة من فئات الشعوب العربية منذ عرض جزئه الأوار مروراً بجميع الأجزاء حتى الجزء الخامس، وسنقدم من خلال هذا التقرير ترددات قناة تى ار تى TRT1 على نايل سات، وكذلك جميع القنوات الناقلة للمسلسل في أيام الأسبوع العديدة، وكذلك مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على بعض القنوات الأخرى مترجم ومدبلج، أما عن قناة تى ار تى TRT1 فهي صاحبة الحق الحصري والأصيل في عرض المسلسل، حيث هي القناة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الشهير.

الإعلان الأول الحلقة 143من مسلسل قيامة أرطغرل مترجم للعربية

مترجم اعلان 2 الحلقة 143 قيامة ارطغرل الجزء الخامس Gepostet von ‎موقع النور Tv-alnoor‎ am Donnerstag, 4. April 2019

وتوجد العديد من القنوات الأخري التي يمكنكم من خلالها مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل، حيث تقوم هذه القنوات بعرض المسلسل في مواعيد عرض مختلفة بعد عرضة على قناة تى ار تى TRT1 التركية، ومن هذه القنوات التي يمكن مشاهدة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل من خلالها والتي سنقوم بإضافة ةترداتها لهذا التقرير، وذلك حتى يتمكن من فاته مشاهدة مسلسل ارطغرل من مشاهدته على إحدى القنوات الأخرى التي تقوم ببثه، وهذه القنوات هي كالتالي:

تردد قناة دعوة

تردد قناة اليرموك

تردد قناة النور

تردد قناة الوطن

تردد قناة الشرق

تردد قناة القدس

تردد قناة قطر

كما نعدكم بإضافة فيديوهات الحلقة الأسبوعية من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس تابعاً من خلال هذا التقرير الشامل قور عرضها على قناة تى ار تى TRT1 لذلك عزيزي القارئ تابع من خلال موقعنا ومن خلال هذا التقرير لتكون أول من يشاهد الحلقة الأسبوعية لمسلسل قيامة ارطغرل وموعدنا اليوم مع الحلقة 126، ونتمنى منكم التواصل الدائم معنا من خلال التعليقات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع حلقات المسلسل التركي المثيرة.

تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل شاهد إعلان ارطغرل الحلقة 133 الآن

موقع النور الإلكتروني ومتابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

ومن الجدير بالذكر أن موقع نور يقوم بعرض حلقات مسلسل ارطغرل أونلاين من خلال بث مباشر في اليوم الثاني لعرضة على القناة التركية، لذلك سنتابع معكم كل ما يبث على موقع النور بخصوص الحلقات القادمة لمسلسل ارطغرل عبر موقع النور.

موقع النور الإلكتروني

تردد قناة تي ار تي TRT التركية ومشاهدة مسلس قيامة ارطغرل

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي 5/6 إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي 5/6

تردد قناة القدس شاهدة من خلالها مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب القدس النايل سات 11316 27500 3\4 عمودي

جميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ومترجم

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي

موعد عرض مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الحاقة الثانية مدبلجة والاستمتاع بالدراما التركية التاريخية بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية

شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية في مصر الساعة السابعة مساء الأربعاء

شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية في السعودية والكويت في الساعة السابعة مساءً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة

شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً

شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء

شاهد مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا على قناة trt التركية في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة”

رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يثوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل، حيث حصل موقع النور على حقوق عرض مسلسل قيامة ارطغرل والعدسد من المسلسلات التركية الشهيرة.

تردد قناة بانوراما إسطنبول 2018 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 10872 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة تايم تركي 2018 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11526 (h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة لنا الفضائية 2018 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة حريم السلطان 2018 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11177 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11116(h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة بلاي حكايات 2018 التي تعرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 12360(V) عمودي 27500 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2018 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات SD 12226 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات HD 12467 (h) أفقي 27500 2/3

تردد قناة MBC دراما 2018 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11938 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC Es’hailSat 11180 V عمودي 27500 3/4

وتقوم القنوات الفضائية الأخرى بعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس في اليوم الثاني الموافق الخميس من كل أسبوع في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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