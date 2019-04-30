تردد قناة hbo على هوت بيرد لمتابعة مسلسل صراع العروش 8 Game of Thrones الموسم الثامن

تردد قناة hbo، هي قناة تلفزيونية أمريكية شهيرة، وتبث مسلسل صراع العروش في آخر مواسمه. وهو مسلسل فنتازيا خيالي فكرته الرئيسية عن صراعات تدخلها مخلوقات خيالة بهدف السيطرة على مماليك كلا الطرفين أو سعي الاخرون للإستقلال. وكان أول نسخة للمسلسل العالمي في العام 2011، ويجتذب المسلسل الملحمي الملايين حول العالم لتضمنه الإثارة والأحداث غير العادية.

ومسلسل Game of Thrones – Season 8 في الموسم الثامن يتكون من 6 حلقات فتكون بذلك أقصر من الموسم ما قبل الأخير مع 7 حلقات وأقصر بشكل أكبر من المواسم الستة الأولى من العرض المتضمنة 10 حلقات لكل نسخة.

موعد عرض صراع العروش Game of Thrones

صراع العروش 8 Game of Thrones يبث في كل يوم أحد أسبوعياً في الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وبالنسبة لتوقيت لجمهورية مصر يكون في الساعة الثالثة فجراً. وطبعاً مسلسل لعبة العروش يعرض باللغة الإنجلينزية دون الترجمة العربية، وهناك قنوات تقوم بعرضه مع ترجمة محتواه بعد أن تبثه قناة HBO ، مثل قناة OSN.

تردد قناة hbo لمشاهدة مسلسل صراع العروش الموسم الثامن 2019 عبر القمر هوت بيرد HOTBIRD.

تردد قناة HBO الأمريكية على القمر الإصطناعي “هوت بيرد”

القمر التردد معدل الترميز _ FEC القناة HOTBIRD 10834 v 27500 – 3/4 hbo HOTBIRD 10911 v 27500 – auto (أوتوماتيك) hbo HOTBIRD 10834 v 27500 – 3/4 hbo

كم مدة حلقات صراع العروش

وبما أن الحلقات عددها قليل وهي 6، فبعضها تستغرق فترة زمنية أطول مقارنة بما عليه في حلقات المواسم السابقة. والتي كانت لمدة ساعة لكن الحلقيتن الأولى والثانية في آخر موسم هي أقل من ذلك.

الحلقة 1: 54 دقيقة

الحلقة 2: 58 دقيقة

الحلقة 3: 82 دقيقة

الحلقة 4: 78 دقيقة

الحلقة 5: 79 دقيقة

الحلقة 6: 79 دقيقة

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