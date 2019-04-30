إقتربت اللحظات الأخيرة من الجزء الثامن من مسلسل صراع العروش “game of thrones“، ولم يتبقى من الجزء الثامن سوى أربعة حلقات فقط، ويتميز المسلسل بشهرته الواسعة، حيث يتابع الموسم الثامن للمسلسل أكثر من مليار ونصف، ولعل السبب الرئيسي فى هذه الشعبية الكبيرة هو مشاركة مجموعة كبيرة من أفضل ممثلى العالم فى المسلسل، ولأن مسلسل صراع العروش يتحدث عن الصراع بين العائلات ومحاولة التوفيق بينهم، وقد عرضت الحلقة الماضية من المسلسل الصراع الدائم بين الأموات وعصور الوسط الخيالى، والتى يقودها ملك الموت الذى يسكن فى أقصى الشمال، ولديه القدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم.

وقد تعرض عدد من شخصيات المسلسل للموت خلال المواسم الماضية، كما أنه تم قتل جون سنو فى الحلقة الأخيرة من الجزء الخامس، ولكه عاد للحياة مرة أخرى فى الجزء السادس، ولا يزال التوتر قائم لمعرفة الأحداث القادمة، ومصير الشخصيات التى نجت من الموت، ويمكن لجميع عشاق مسلسل صراع العروش متابعة الموسم الثامن من المسلسل عبر قناة HBO الأمريكية صاحبة البث الحصري لحلقات المسلسل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم تردد قناة HBO الناقلة لمسلسل صراع العروش “game of thrones”.

تردد قناة HBO

القمر: هوت بيرد التردد 10911، عمودي، معدل الترميز 27500.

القمر: هوت بيرد التردد 11012، عمودي، معدل الترميز 30000.

القمر: هوت بيرد التردد 10834، عمودي، معدل الترميز 27500.

القمر: هوت بيرد التردد 12265، عمودي، معدل الترميز 27500.

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