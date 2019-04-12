تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية..لعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 مترجم سيما لايت نسمات

تردد قناة TRT الفضائية التركية لعرض مسلسل التركي قيامة أرطغرل مترجم الجزء الخامس الحلقة 143،قناة تي أر تي من أهم القنوات الأكثر مشاهدة في الدول العربية وغيرها من دول العالم،وهي من القنوات الفضائية بث مباشر مسلسل التركي قيامة ارطغرل وحيث بدأ عرض المسلسل بأول الحلقات في عام 2014 للجزء الأول وكذلك الجزء الثاني كانت عرضه فى عام 2015 وايضا الجزء الثالث أرطغرل كانت فى عام 2016 والجزء الرابع في 2017 ،ونحن نشاهد الجزء الخامس حاليا من عام 2018 وهي قناة تي ار تي الفضائية تبث المسلسل مترجم باللغة العربية للمشاهدة من الدول العربية .

قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل

حرصت القنوات الفضائية بمشاهدة الأعمال الدرامية التاريخية من المسلسل التاريخي قيامة الذي يحكي قصته عن الدولة العثمانية بواسطة العمل البطولي للقائد التركي ارطغرل شاه وذلك مما واجهه من صعوبات في محاربة الأعداء في إنشاء الدولة ضد الصليبيين والمغول،وهو مسلسل عالمي ذي اهتمام ومشاهدة جدة من الدول العربية والدول العالم وتم تصوير المسلسل فى تركيا فى شاطيء البحر الميت وكذلك عمل المسلسل تكلفة ضخمة فى الإنتاج مسلسل ارطغرل.

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey

أسم القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب القمر TRT 1 HD Turkey 11054 30000 V Türksat 42°E

لقمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي 5/6 إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي 5/6

يمكنك مشاهدة المسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 من خلال الجدول التالي أعلاه ،وحيث أن المسلسل يعرض فى مصر على قناة trt التركية في الساعة 6 يوم الأربعاء من كل أسبوع

ويعرض المسلسل فى تركيا والسعودية على قناة trt فى الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة

ومشاهدة المسلسل فى الإمارات والعراق وسويا واليمن فى الساعة 8مساء

وعرض المسلسل بتركيا بقناة trt التركية فى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت أنقرة

مشاهدة المسلسل قيامة ارطغرل كل أسبوع من يوم الأربعاء حسب التوقيت كل البلاد

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