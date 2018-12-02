تحذير من تناول التونة المعلبة | تقارير دولية عن تلوثها بعنصر الزئبق السام .. المركز القومى للبحوث يحذر من تناولها

احذر من التونه المعلبة الملوثة بالزئبق فقد صرح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث الدكتور فوزي الشوبكي، عن وجود تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وكذلك تقارير أخرى صادرة عن منظمة الفاو، ومفاد هذه التقارير هو تحذير من التلوث بعنصر الزئبق الذي لحق بشواطئ دول شرق أسيا ومن خلال أضاف مداخلة هاتفية للدكتور فوزي الشوبكي أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من خلال برنامج تلفزيوني على قناة الحدث اليوم، فقد صرح الشوبكي لبرنامج “حضرة المواطن”، أن عنصر الزئبق يعتبر من أكثر المعادن الثقيلة سمية، وأكد على أن هذا العنصر المميت محظور نهائيا بالسلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف أيضاً: أن الأسماك التي تعيش بالقرب من سواحل دول شرق آسيا بالمحيط الهادي، يدخل عنصر الزئبق في مكوناتها الغذائية، أي أن هذه الأسماك تتغذى بالفعل بعنصر الزئبق السام، وبالتالي يترسب العنصر السام الثقيل في مكونات أنسجة هذه الأسماك، كما أكد أستاذ التغذية بمركز السموم أن هذه العناصر من المعادن الثقيلة السامة لا تخرج من أنسجة الأسماك نهائياً مهما طال الوقت، وأكد الشوبكي على مناشدته للمواطنين بالامتناع عن تناول هذه الأسماك، لأنها خطر على الصحة العام للمواطنين.

خطورة تناول التونة الملوثة بالزئبق السام

ومن الجدير بالذكر ما أكده الشوبكي حيث صرح من خلال مداخلته الهاتفية:

لا أستطيع الجزم بأن جميع أنواع التونة الموجودة في مصر مستوردة، من تايلاند، وشرق أسيا، فهناك أنواع سليمة و غير مسممة، تأتى من غرب أوروبا.

كما أضاف الشوبكي أيضا: أنه يتم تصنيع وإنتاج للتونه المعلبة تحت بير السلم، وأكد على أن عملية التصنيع هذه تتم خارج سيطرة أجهزة الرقابة، واستطرد قائلا: أن هذه المنتجات غير مضمونة، كما أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن السهل التعرف عليها من خلال اللون، والرائحة، والطعم”.

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وناشد السبكي عموم المواطنين بعدم تناولهم للتونه المعلبة التي بها أنسجة مهترئة، ومتحللة، فهذا دليل دامغ على وصول البكتيريا لأنسجة التونه المعلبة، كما حذر أيضا تناولها حال كان بها بعض الفطريات باللون الأخضر أو الأسود أو البنى، وفي ختام المداخلة التليفزيونية أكد الشوبكي أن تناول التونة المعلبة والمستوردة من دول شرق آسيا تسبب مرض السرطان على المدى الطويل.

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