بيرو والمكسيك والبرتغال تتعادل في المرتبة الرابعة لأفضل مناخ حسب مؤشر التقاعد العالمي لعام 2019

رغم أن العديد من الأشخاص يبحثون عن مناخهم المفضل في كل أنحاء العالم إلا ان هناك اختلافات كبيرة بينهم، فكل شخص يرغب بمناخ محدد حسب رغبته ومزاجه من حيث الرطوبة ودرجات الحرارة وهطول الأمطار ، فقد تم تحديد أفضل ستة دول في فئة المناخ كان من بينها البيرو والمكسيك والبرتغال التي تعادلت في المرتبة الرابع في قائمة أفضل مناخ في دول العالم حسب مؤشر التقاعد السنوي العالمي 2019 كما يلي :

بيرو هي مزيج الصحراء والغابات والجبال حيث يكون مناخها مثاليا للمتقاعدين، ففي مدينة تروخيو الساحلية الشمالية يبلغ متوسط الحرارة (70 ) درجة على مدار السنة، أما في مدينة اريكويبا الجنوبية الشعبية فيتمتع السكان بأكثر من 300 يوم مشمس الاان الجو يصبح باردا ليلا لكون المدينة تقع على ارتفاع 7600 قدم ، أما مرتفعات الأنديز فهي عكس المناطق الساحلية تماما حيث تبلغ الحرارة في النهار (60) فهرنهايت ويكون مايو الى أغسطس جاف بشكل عام أما ذروة الأمطار فهي فترة تمتد من يناير إلى مارس وتجسد هذا الجو أفضل تجسيد مدينة كوسكو.

البرتغال من البلدان الصغيرة ذات الجو الدافئ والرطب والمعتدل حيث تكون درجات الحرارة مريحة في العاصمة لشبونة تصل إلى منتصف الثمانينات فهرنهايت الى ما دون ، أما في بورتو ثاني أكبر منطقة حضرية بعد لشبونة حيث دفء الصيف والساحل الشهير لركوب الأمواج هناك ،حيث تصل درجات الحرارة في الخريف إلى (50) فهرنهايت ويمكنك التخلص من معطفك في ديسمبر عندما تكون الحرارة بحدود( 30 ) فهرنهايت .

المكسيك تمتلك المكسيك أكثر أنظمة المناخ تنوعا في العالم بسبب تضاريسها المختلفة سواء كانت مناطق قاحلة إلى مناطق مدارية حيث تتميز الأجزاء الشمالية ببرودة أكثر خلال الشتاء بينما المناطق الجنوبية ثابتة الحراره طوال السنة حيث يكون الطقس في البلاد دافئأ ومعتدلاً طوال السنة مع سقوط القليل من الثلوج في أعلى القمم ويمكنك ارتداء سترة خفيفة لبعض الأمسيات الباردة فقط .

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