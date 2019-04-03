بلد اسلامي بادر بتطبيق حد الرجم عقوبة لجريمة الزنى وسط اعتراض من العالم الغربي

بروناي ارض السلام (أين تقع سلطنة بروناي) :

أرض السلام “بروناي ” دولة اسلامية ،تقع سلطنة بروناي في جنوب شرق اسيا اعتنقت بروناي الاسلام في في القرن الخامس عشر وقيل ان بداية دخول الاسلام لهذه البلد في القرن الثاني عشر ، ومعنى اسمها -المحرف من فروناي- والذي يعنى البحارة وقد وصلها الاسلام عن طريق التجار المسلمين واليوم تبلغ نسبة المسلمين بين هذه البلد ما يزيد على خمسة و ستون بالمائة من السكان .

بروناي تعلن تطبيق حد الرجم وتصدم العالم :

أعلن سلطان بروناي حسن بليقة انه يحب ان يعزز تعاليم الاسلام الحكيم في بلاده وان بلاده ترحب بالزئرين وتتمنى لهم اقامة طيبة وان يتمتعو بالطبيعه الخلابة في بلاده ، وكان قد اعلن مؤخرا اعتزام بلاده على تطبيق قانون ضد المثليين والزناه قد تصل عقوبته احيانا الى الموت رجما والجلد كذلك كما أمر الله عز وجل .

رعب منظمة العفو الدولية من تطبيق قانون الجلد والرجم في بروناي:

جاء رد منظمة العفو الدولية صادما حيث صرحت برعبها من القانون الجديد وطالبت حكومة بروناي بالتراجع عن تطبيقه كما دعت “المجتمع الدولي” الى أدانة هذا القانون ،كما دعا الممثل جورج كلونى الى مقاطعة الفنادق الخاصة ببروناي والتي تبلغ حوالي تسعة فنادق في الولايات المتحدة الامريكية من أشهرها فندق بيفرلي هيلز .

ويرجع الاعلان عن هذا القانون في بروناي الى عام 2014 وقوبل حينها ايضا بالرفض والشجب من المنظمات الدولية والحقوقية بينما شجعه البعض مثل الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي حينها معتبرا ذلك بشارة عدل للامة الاسلامية ودعا دول البترول الاسلامي الى دعمها والوقوف بجانبها .

اخبرني عن رأيك في هذه الخطوة الجريئة من بروناي هل تتفق مع توقيتها ام لا ؟ ولماذا ؟

المراجع :

موقع روسيا اليوم ، موقع ويكيبيديا