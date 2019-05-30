برنامج سياحي في جزيرة بالي لقضاء رحلة شهر العسل

برنامج سياحي في جزيرة بالي لمدة أسبوع هو كل ما يحتاج إليه المسافر بغرض قضاء رحلة للإستجمام أو قضاء رحلة شهر العسل أو رحلات مع الأسرة، أصبحت أندونيسيا من أهم الوجهات السياحية في العالم وتعد جزيرة بالي بالتحديد هي أهم أهم وأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في دولة أندونيسيا، فالطبيعة الساحرة والأجواء المتعة هي أكثر ما يشجع الأشخاص على السفر إلى تلك الأماكن الخلابة، ولكي تستمتع بأفضل برنامج رحلة شهر عسل إلى جزيرة بالي تابع قراءة هذا المقال للتعرف على أفضل الأماكن السياحية في بالي وأنت من تقرر برنامجك السياحي وفق ما تحب.

برنامج سياحي في جزيرة بالي

يمكنك قضاء ستة أيام ممتعة في جزيرة بالي للتعرف على أهم المعالم السياحية في تلك الجزيرة الرائعة:

اليوم الأول

يكون اليوم الأول بطبيعته يوماً شاقاً بسبب إرهاق السفر، لذلك يمكنك السكن في الفندق ووضع متعلقات والإستراحة قليلاً ثم تناول الطعام الآسيوي الرائع والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة من شرفة الفندق، فكل الفنادق في بالي تتميز بالإطلالات البديعة، إذ أن الجزيرة كلها تتكون من تلال وأشجار وماء في منظر تداخلي طبيعي رائع.

الذهاب إلى معبد بالي والنقاط الصور التذكارية والإستمتاع بمشاهدة المعمار.

اليوم الثاني

استمتع بجولة على شواطئ بالي الساحرة.

يمكنك عمل مساج في أحد الاستراحات المطلة على الشاطئ.

تناول مشروب منعش والإستمتاع بوجبة الغداء على الشاطئ.

اليوم الثالث

زيارة لقرية أوبود والتي تعد من أشهر المعالم السياحية في بالي والتي من أهمها رؤية شلال تيجينونجان.

المشي في الأسواق القديمة وشراء التذكارات.

الذهاب إلى معبد غوا جانجا والذي يعد من المعابد التاريخية الهامة.

دخول قصر أوبود ومشاهدة التحف الأثرية.

اليوم الرابع

إقامة جولة لمشاهدة الينابيع الساخنة الشهيرة وهي عيون مائية ساخنة تفصل بينها صخور، وتوجد في منطقة شلال چيت چيت.

في المساء يمكنك الذهاب في جولة إلى ديسكفري مول.

اليوم الخامس

الآن عليك أن تتوجه لمشاهدة الحياة البرية في بالي وغابات القرود والتقاط الصور التذكارية الطريفة.

الذهاب إلى العاصمة دنباسار وهي المدينة القديمة في بالي حيث الحدائق والقصور والأسواق والمطاعم وقضاء يوم استثنائي في قلب المدينة القديمة حتى المساء.

اليوم السادس

يمكنك الذهاب إلى أحد شواطئ بالي للإسترخاء قليلاً قبل رحلة العودة.

من أفضل الشواطئ هو شاطئ نوسا دوا وشاطئ چيمباران.

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