لاول مرة فى التاريخ..بث مباشر للحظة استكشاف كوكب المريخ لحظة بلحظة مثل الافلام

اليوم الإثنين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العالم على موعد مع حدث فريد يحدث لأول مرة في تاريخ البشرية وهو متابعة هبوط مركبة الفضاء الاستكشافية InSight إلى سطح المريخ ومتابعة عملية البحث والاستكشاف لحظة بلحظة عبر الإنترنت وهي الخدمة التي تقدمها اول مرة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لسكان الارض جميعا ، حيث أصبح بمقدور الجميع مشاهدة استكشاف الكوكب الاحمر لحظة بلحظة مثل الأفلام السينمائية.

رحلة المركبة البحثية والاستكشافية InSight إلى المريخ

مركبة الفضاء InSight بدأت في رحلتها إلى كوكب المريخ في مايو الماضي في رحلة تستغرق 6 شهور للهبوط الى الكوكب الأحمر ، حيث سيقطع مسافة قدرها 91 مليون ميل من الأرض للهبوط وبداية العملية البحثية التي يتابعها العالم لأول مرة لحظة بلحظة عبر الانترنت.

ومن المتوقع أن تقوم مركبة الفضاء InSight باطلاق صواريخ صغيرة عند اقترابها من سطح كوكب المريخ وفتح مظلات قوية لإ بطاء حركتها وسقوطها على سطح الكوكب، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الهبوط 6 دقائق من وقت وصول المركبة جو المريخ وحتى الهبوط بسلامة.

البث المباشر لهبوط InSight على سطح المريخ لاستكشاف الكوكب الأحمر

بالرغم من أن هذا الهبوط يحدث على بعد 91 مليون ميل من الأرض ، فإن الناس على كوكب الارض سيكون لديهم الفرصة لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، حيث تقدم ناسا خدمة مجانية لجميع سكان الأرض لمتابعة عملية الانزال والاستكشاف بث حي عبر عدة وسائل مختلفة، حيث ستقوم محطة ناسا التلفزيونية ببث الهبوط على الهواء مباشرة على الإنترنت من الساعة بدءا من الساعة الـ 9 مساءا بتوقيت القاهرة كما يمكن أيضًا مشاهدة الهبوط على مواقع أخرى مثل Facebook و Space.com.

كما خصصت وكالة ناسا اماكن اخرى للمتابعة بما في ذلك ساحة التايمز وفي المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، وكذلك في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس؛ وفي القبة السماوية أدلر بشيكاغو، وعلى الصعيد الدولي ، سيكون هناك بعض اماكن للمشاهدة في فرنسا وألمانيا وبعض المناطق المختلفة.