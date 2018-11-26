لاول مرة فى التاريخ..بث مباشر للحظة استكشاف كوكب المريخ لحظة بلحظة مثل الافلام

رحلة المركبة البحثية InSight المريخ
مركبة الفضاء InSight بدأت في رحلتها كوكب المريخ في مايو الماضي في رحلة تستغرق 6 شهور للهبوط الكوكب ، حيث سيقطع مسافة قدرها 91 مليون ميل من الأرض للهبوط وبداية العملية البحثية التي العالم مرة لحظة بلحظة عبر الانترنت.
ومن المتوقع تقوم مركبة الفضاء InSight باطلاق صواريخ صغيرة عند اقترابها من سطح كوكب المريخ وفتح مظلات قوية لإ حركتها وسقوطها سطح الكوكب، ومن المتوقع تستغرق عملية الهبوط 6 دقائق من وقت وصول المركبة جو المريخ الهبوط بسلامة.
البث المباشر لهبوط InSight سطح المريخ الكوكب
بالرغم من هذا الهبوط يحدث على بعد 91 مليون ميل من الأرض ، فإن الناس على كوكب الارض سيكون لديهم الفرصة لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، حيث تقدم ناسا خدمة مجانية لجميع سكان لمتابعة عملية الانزال والاستكشاف حي عبر عدة وسائل مختلفة، حيث ستقوم محطة ناسا التلفزيونية ببث الهبوط على الهواء مباشرة على الإنترنت من الساعة من الساعة الـ 9 بتوقيت القاهرة كما يمكن أيضًا مشاهدة الهبوط على مواقع أخرى مثل Facebook و Space.com.
كما خصصت وكالة ناسا اماكن للمتابعة بما في ذلك ساحة التايمز وفي المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، وكذلك في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس؛ وفي القبة السماوية أدلر بشيكاغو، وعلى الصعيد الدولي ، سيكون هناك بعض اماكن للمشاهدة في فرنسا وألمانيا وبعض المناطق المختلفة.
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