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الوجبة الخامسة المشمولين أبريل 2019 بإعانة الحماية الاجتماعية molsa.gov.iq هنا جميع أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة للرعاية الاجتماعية مارس 2019

كتب ندى أيمن آخر تحديث

الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019 أعلن الدكتور باسم عبد الزمان وزير العمل العراقي عن إطلاق الوجبة الخامسة وذلك للأسر العراقية المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الأسر ما يقارب 140 ألف أسرة، ومن الجدير بالذكر ما صرح به الوزير  عن إطلاق الوجبة الخامسة قريبا، وقد جاء ذلك بعد تجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت مراحل الشمول منذ العام 2016 الماضي، وأشاد الوزير  بجهود العاملين بهيئة الحماية، وشكر لهم جهودهم، وأضاف الوزير أن مجموع الأسر المستفيدة من راتب الإعانة قد تجاوز مليون و350 ألف أسرة عراقية.

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الوجبة الخامسة المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2019

ومن الجدير بالذكر يذكر أن الوجبتين الثالثة والرابعة، قد أطلقتا بعد أن تم تامين المخصصات المالية وفق ما تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة، أما عن الاستعلام عن أسماء الأسر المستفيدة من الوجبة الرابعة العراقية، والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، فيكون ذلك من خلال من خلال رابط دائرة الرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد صرف الوجبة الرابعة وتحديد الأسر المستفيدة ، فقد أكد وزير العمل ياسر عبد الزمان، على اقتراب الموعد المحدد لصرف إعانة الوجبة الخامسة للمشمولين برواتب الدعم العراقي، من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وسيتم الإعلان عن موعد الوجبة الخامسة بعد تمام الانتهاء من إعلان أسماء المستفيدين بالوجبات الأولى وحتى الثالثة، وصرف الرواتب لهم بانتظام.

دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية
دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

موعد صرف الدفعة الخامسة

ومن الجدير بالذكر أيضا أن عدد الأسر التي تقدمت للحصول على الوجبة قد بلغ حوالي مليون و200 ألف، وذلك على أمل الحصول على راتب شهري كإعانة مادية تكفل حياة كريمة للأسر العراقية، فقد أعلن باسم عبد الرازق شمول الدعم لما يقارب 83 ألف أسرة، وأن موعد صرف الرواتب الشهرية لهم أصبح وشيكاً، وسيتم الإعلان عن أسماء جميع المشمولين بالدعم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية
وزير العمل يعلن إطلاق أسماء المشمولين الجدد بإعانة الحماية الاجتماعية

 

وعلى هذا فإن المواطن العراقي، المستحق للرعاية الاجتماعية، وتنطبق عليه الشروط، والتي تتم بالبحث الاجتماعي لحالة المتقدم للدعم، ينتظر الإعلان عن قوائم بأسماء المرشحين لنيل الوجبة الرابعة للرواتب الشهرية.

الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2018
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2018

 

هنا رابط جميع أسماء الأسر المشمولة بالوجبة الرابعة اضغط هنا

يذكر أن هيئة الحماية الاجتماعية خصصت الخط الساخن المرقم (10188) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات خلال أوفات الدوام الرسمي.

ظهرت نتيجة الوجبة الرابعة للمشمولين بالدعم المادي، الرواتب الشهرية لذوي الاحتياجات، قم بالدخول على الرابط المذكور سابقا وتابع قوائم الأسماء من خلال الرابط السابق مباشرة على ملفات أكسيل.

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عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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