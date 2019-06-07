الهجرة إلى أوروغواي والأوراق المطلوبة عند تقديم الطلب .. الحصول على تأشيرة وإيجاد العمل

يبحث الناس دائما عن ايجاد اي وسيلة مناسبة، من أجل السفر او الهجرة الى احد الدول المجاورة في اي قارة افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية واللاتينية،لكن كل هذا يصعب حدوثه بين ليلة وضحاها، حيث تحتاج السير في اتخاذ الإجراءات اللازمة رسميا من اجل اتمامها على اجمل وجه والابتعاد عن اي معوقات قد تعرقل حدوث مسألة السفر او الهجرة، خاصة إذا تعلق الأمر بأحد دول أمريكا اللاتينية، أرض الفرص والأحلام، حيث سوف نعرض كيفية السفر و الهجرة إلى أوروغواي التي تمنح المغتربين الكثير من الحقوق مثل السكان الأصليين، بجانب بعض السمات والمميزات الاخرى التي سوف نذكرها في هذا المقال.

الهجرة إلى أوروغواي

ناتي الان للشيء المهم والذي طرح من الأسئلة وهو لماذا الهجرة إلى أوروغواي ، اولا لان لديها عدد كبير من العيادات العامة للرعاية الصحية وذلك بأسعار رمزية، هذا النظام متاح لدى جميع السكان البلد بما في ذلك المغتربين، من السهل اقتناء و تأجير البيوت والمنازل وبيعها وقت ما يشاء يعتبر المناخ انتظام درجات الحرارة، من احد اهم الاسباب المشجعة على السفر إلى أوروجواي، في اي وقت على مدار العام

حيث يعيش سكان المدينة في بيئة مناخية مستقرة دون تدفئة وتكييف، تمتلك البلاد سجلا مميزا في الحفاظ على البيئة مما جعلها في مقدمة دول أمريكا الجنوبية الأقل تلوثا، حيث تعتمد دائما على تنظيف المرافق والشوارع، تنقية المياه من التلوث، تنقية و تنظيف الهواء من الفيروسات و الاتربة، والميكروبات الضارة، لذلك هي واجهه مميزه للمغتربين، وايضا للمسافرين الذين يعانون من امراض مزمنه مثل الحساسيه، الربو.

معلومات عن اوروجواي

تعد مسألة السفر إلى أوروجواي هي فكرة رائعة ، حيث لها العديد من المقومات التي تميزها عن غيرها، من الدول والبلاد المجاورة لها، حيث تعد بلاد الثلاثة ونصف مليون مواطن أقل الدول فسادا حيث تحتل المرتبة الثانية بعد دولة تشيلي التي تحتل المقدمة الأكثر فسادا، كم تعد من أكثر دول أمريكا الجنوبية، جاهلا حيث تملك معدل مرتفع لمحو الأمية بنسبة كبيرة تخطت حاجز 97٪، بعد ان كانت في مقدمة الدول التي تمد تلاميذها بالأجهزة المحمولة، يعتبر مشروب الماتي، هو المشروب الأكثر طلب هو المشروب الرسمي للاوروغواي، حيث يتمتع هذا المشروب بشعبيه كبيره لدي الاجانب المغتربين الذين ياخذون من أوروجواي ملجأ لهم.

قبل سفر الاوروغواي

يعد البيزو هو العملة الرسمية في الاوروغواي، وهي عملة أوروبية الأصل حيث ترجع اصولها الى اسبانيا، حيث كانت عمله لها في وقت سابق. اللغة الإسبانية هي الاكثر انتشارا بين السكان الأصليين، تليها اللغة الانجليزية وهي لغة محدودة الاستخدام تنحصر بين الشباب. أهم ما يميز أوروجواي هو التنوع والتسامح والحرية الدينية، حيث لا يوجد ديانة رسمية للبلاد، حيث يعتنق معظم المواطنين الديانة الكاثوليكية بنسبة 50٪.، والبعض الآخر يعتنقون الديانة المسيحية، العاصمة مونتيفيديو، من أكبر المدن الموجودة بجانب، سانتو، كريدس دي لاكوست.

اسباب فشل الانتقال إلى اوروجواي

في البدايه فقط يجب التنبيه، بان الشكاوي المتعلقة بخصوص السفر أو الانتقال إلى الاوروغواي من المغتربين هي شائعة بين الأغلب ولكن قد لا تكون عائق بالنسبة لجميع.

الواردات من الخارج

تعد الواردات الآتية من خارج أمريكا الجنوبية، هو أمر مكلف للغاية، خاصة في الواردات المتعلقة بالمواد الغذائية والإلكترونيات، الاغراض الشخصيه الملابس، حيث اوروجواي من اعلى واغلى دول القارة استقبالا للواردات.

الطرق والأرصفة

تعد الطرق والأرصفة هو أسوأ ما يكون في اوروغواي، على الرغم من وجود الشواطئ الاكثر من رائعه، والمياه الزرقاء الباردة اغلب اوقات السنه.

تكاليف السيارات المرتفعة

تعتبر التجارة في شراء وبيع سيارات هو أمر مكلف للغاية، حيث تكلف بيع سيارة واحده مستعمله الاف الدولارات، يذكر أن أسعار بيع الغاز تتداول أسعارها بين 6، 6،5 دولارا للتر الغالون الواحد.

طلب فيزا الاوروغواي للمصريين

كشف عمليات السحب والإيداع في حسابك البنكي خلال اخر 180 يوم.

يتم تقديم اتش ار ليتر، اذا كنت موظف في إحدى الهيئات أو الشركات، او تقديم شهادة قيد خلال إحدى المراحل الدراسيه، او تقديم سجل التجاري إذا كنت صاحب جهة العمل.

قبل السفر يجب التاكد من اتمام عملية الحجز في احد الفنادق، و تذاكر الطيران.

باسبور ساري الصلاحية لمدة 180 يوم او اكثر، او ترك صوره منه مع بعض الصفحات الخالية.

تجهيز صورتين 4×6 حديثة التصوير.

ترجمة كل الأوراق المتعلقة بالسفر الى اللغه الاسبانيه، لانها هي الرسمية في اوروجواي.

في نهاية المطاف هناك الكثير والعديد من الاسباب التي يلجأ إليها البعض والبحث عن ذلك، يأتي السفر في المقدمة وهو الاكثر انتشارا، والاكثر طلبا، حيث هناك عدة أسباب عديدة تجعل من الاشخاص دائما البحث عن فرص سفر مناسبة.

الأغلبية العظمى من الناس يبحثون عن السفر من اجل ايجاد فرص عمل، لزياده اكتساب الداخل والرزق، والارتقاء بالمستوى المعيشي وتأمين الحياة في المستقبل الاسره والاولاد، السفر من أجل الاستمتاع والتنزه بين الشواطئ والمناطق السياحية والأثرية وغيرها.

هذا أثناء عطلة أعياد الميلاد وعطلة نهاية العام رفقة الأهل والأصدقاء والعائلة، أو السفر من أجل البحث و التنقيب واستكشاف اي بؤر اثريه، اما الهجره هي من اجل، الاستقرار واكتساب خبرات حياتية وثقافية جديدة، والتأثر والمجتمع والحضارة الغربية، وزيادة المعرفة وتعلم لغات جديدة.

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