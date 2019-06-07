الملكة إليزابيث تستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بقصر بكنغهام و ترامب يخرق البروتوكول بـ”حركة الكتف”

وهبطت الطائرة الرئاسية الأمريكية “أير فورس وان” في مطار ستانستد شمال شرقي لندن، في تمام التاسعة حسب التوقيت الصيفي البريطاني ويلتقي ترامب وزوجته في زيارته أعضاء من العائلة الملكية.

اختراق الرئيس ترامب البروتوكول الملكي .

حيث ظهر ترامب وهو يقوم بالمشي أمام الملكة إليزابيث في حفل الاستقبال حيث قامت هي بالوقوف مكانها وقام هو تكملة الطريق إلي القصر بدونها ,وذلك ليس الاول اختراق البروتوكول حيث وظهر الرئيس ترامب في تسجيل مصور وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث، وفي حفل العشاء لقد ، أشاد فيه ترامب بالملكة البالغة من العمر 93 سنة، ووصفها ترامب بأنها “امرأة عظيمة” وقوية قادرة علي مواجهة المصاعب الداخلية والخارجية ويأتي ذلك في الآزمات انجلترا مع الخروج من الاتحاد الاوربي بدون اتفاق علي شروط الخروج وفي ذلك خسائر اقتصادية انجلترا خصوصا في سوق السيارات وأزمة ترسيم الحدود بين ايرلندا و ايرلندا الشمالي.

الخلاف بين ترامب ورئيسة الوزراء ترزي ماي.

ورغم حديث ترامب عن إعجابه بالسيدة ماي، فمن المتوقع أن تظهر اختلافات في الرأي أثناء محادثاتهما التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء بسبب تقديم استقالتها بعد فشلها في تقديم اقتراح البراكسل للخروج من الاتحاد الاروبي باقل خسائر ممكنه ومن المتوقع ان سوف يناقشون ايضا قضية تغير المناخ، بعد تصريح متحدث باسم الحكومة مرة أخرى اليوم الإثنين أن المملكة المتحدة “أُحبطت جراء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس في 2017” ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان قضية هواوي، والتي وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء لدواع أمنية، بينما قد تسمح المملكة المتحدة للشركة الصينية بتزويد شبكتها الخاصة بالجيل الخامس من الإنترنت بمكونات “غير أساسية”.

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