اللوتري الأمريكي ورابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

موقع نجوم مصرية يقدم لكم اللوتري الأمريكي وكل ما تريد معرفته عن الهجرة العشوائية وكذلك رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة السفر العشوائية لأمريكا، حيث كان من المقرر أن تظهر نتيجة قرعة السفر العشوائية لأمريكا 2019 في يوم 1 مايو، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية والقنصلية، هذا وسنقوم خلال هذا المقال بوضع رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019 وكذلك الخطوات التي يمكن من خلالها الإطلاع على النتيجة وأسماء الفائزين.

اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد أو نتيجة قرعة السفر العشوائية تعتبر بمثابة بطاقة ذهبية يسعى إليها معظم الشباب في الوطن العربي لتحقيق أحلامه، حيث يعتبر الشباب أمريكا بمثابة أرض لتحقيق الأحلام والتي يبدأ من عليها كل ما هو جيد للمستقبل، ولهذا أقبل الكثير من شباب الوطن العربي على التقديم في القرعة العشوائية وينتظر ظهور النتيجة.

اللوتري الأمريكي 2019

بدأ التقديم في اللوتري الأمريكي أو قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا منذ 3 أكتوبر واستمرت عملية التقديم إلى أن انتهت في 7 نوفمبر 2017، وخلال عملية التقديم، حصل كل شاب أو فرد على رقم تأكيدي ليقوم من خلاله بالاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، وهذا الرقم هو ما ستحتاجة خلال عملية الاستعلام.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يمكن الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام

قم باختيار check status.

قم بإكمال البيانات المطلوبة.

قم بالضفط على submit.

يرجى العلم أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تقوم بإخبار الفائزين باللوتر الأمريكي عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، وبهذا فإن الاستعلام عن نتيجة اللوتر الأمريكي هي السبيل الوحيد لمعرفة النتيجة، كما أن الفائزين يجب أن يترقبوا التعليمات لمعرفة الخطوات التالية لمعرفة ما عليهم فعله في طريقهم.

شروط القبول

أن يكون المتقدم أكبر من 16 سنة.

أن يكون تابع لواحدة من الدول العربية المسموح لها الدخول لأمريكا

أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.

نفقات اللوتري الأمريكي

نفقات اللوتري الأمريكي كما تم الإعلان عنها تتلخص في النقاط التالية:

رسوم المعالجة

الفحوصات الطبية التي يخضع لها الفائز

نفقات السفر

رسوم إدارة المصلحة.

التقديم على قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة 2020

تم فتح باب التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2020 منذ بداية اكتوبر ولمدة شهر كامل، حيث يمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمى السابق ذكره، كما تم إغلاق باب التقديم 6 نوفمبر الماضي، وعلى أن يتم إعلان النتائج والفائزين يوم 7 مايو 2019 القادم، كما أن استكمال طلب الحصول على الجرين كارد ممتد حتى أول عام 2020.