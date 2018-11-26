اللوتري الأمريكي ورابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

موقع نجوم مصرية يقدم لكم اللوتري الأمريكي وكل ما تريد معرفته عن الهجرة العشوائية وكذلك رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة السفر العشوائية لأمريكا، حيث كان من المقرر أن تظهر نتيجة قرعة السفر العشوائية لأمريكا 2019 في يوم 1 مايو، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية والقنصلية، هذا وسنقوم خلال هذا المقال بوضع رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2019 وكذلك الخطوات التي يمكن من خلالها الإطلاع على النتيجة وأسماء الفائزين.
اللوتري الأمريكي أو الجرين كارد أو نتيجة قرعة السفر العشوائية تعتبر بمثابة بطاقة ذهبية يسعى إليها معظم الشباب في الوطن العربي لتحقيق أحلامه، حيث يعتبر الشباب أمريكا بمثابة أرض لتحقيق الأحلام والتي يبدأ من عليها كل ما هو جيد للمستقبل، ولهذا أقبل الكثير من شباب الوطن العربي على التقديم في القرعة العشوائية وينتظر ظهور النتيجة.
اللوتري الأمريكي 2019
بدأ التقديم في اللوتري الأمريكي أو قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا منذ 3 أكتوبر واستمرت عملية التقديم إلى أن انتهت في 7 نوفمبر 2017، وخلال عملية التقديم، حصل كل شاب أو فرد على رقم تأكيدي ليقوم من خلاله بالاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019، وهذا الرقم هو ما ستحتاجة خلال عملية الاستعلام.
نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا
نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يمكن الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط الاستعلام
- قم باختيار check status.
- قم بإكمال البيانات المطلوبة.
- قم بالضفط على submit.
يرجى العلم أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تقوم بإخبار الفائزين باللوتر الأمريكي عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، وبهذا فإن الاستعلام عن نتيجة اللوتر الأمريكي هي السبيل الوحيد لمعرفة النتيجة، كما أن الفائزين يجب أن يترقبوا التعليمات لمعرفة الخطوات التالية لمعرفة ما عليهم فعله في طريقهم.
شروط القبول
- أن يكون المتقدم أكبر من 16 سنة.
- أن يكون تابع لواحدة من الدول العربية المسموح لها الدخول لأمريكا
- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.
نفقات اللوتري الأمريكي
نفقات اللوتري الأمريكي كما تم الإعلان عنها تتلخص في النقاط التالية:
- رسوم المعالجة
- الفحوصات الطبية التي يخضع لها الفائز
- نفقات السفر
- رسوم إدارة المصلحة.
التقديم على قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة 2020
تم فتح باب التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2020 منذ بداية اكتوبر ولمدة شهر كامل، حيث يمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمى السابق ذكره، كما تم إغلاق باب التقديم 6 نوفمبر الماضي، وعلى أن يتم إعلان النتائج والفائزين يوم 7 مايو 2019 القادم، كما أن استكمال طلب الحصول على الجرين كارد ممتد حتى أول عام 2020.
التعليقات
اريد الزهاب الى الولايات المتحدة من اجل تلقي التعليم لان التعليم في بلادنا مكلف للمال وانا لا املك القدر الكافئ
اريد الزهاب الى الولايات المتحدة من اجل تلقي التعليم
أريد السفر إلى أمريكا للتحسين المعيشة
اريد الهجره لظروفنا الحاليه في سودان كما تشاهدنا في الاخبار
اريد الهجره إلي امريكه بلد الثقافه
أنـا أريـد أمـريـكـا ودل الـغـرب والـحـريـة والـثــقـافـــات الـغـربـيــــة
اكتب تعليقك هنا…اريد الذهاب الي امريكة لكي اعيشة عزيز النفس وبكل حرية من اجل ذالك احب امريكا
أريد السفر إلى أمريكا للتحسين المعيشة
اريد الهجرة الى اميركا لكسب العيش واريد الثقافة الامريكية
I would like to travel to usa because i deserve to be there
أريد الهجرة لامربكا بلد الحريه والديمقراطيه
نتيجه لظروف البلاد الحاليه
انا عبدالمنعم رجب عبدالمنعم محمد أريد الهجرة لأمريكا بسبب الظروف الحاليه للبلاد
اعيش حياتي بمعنى الكلمة
انا نجيبة حمود عبدالله . من اليمن اعاني من الاضطهاد والعنف القهري كوني إمرأة . واريد الهجرة كي استطيع ان ادافع عن حقوقي وعن حقوق كل النساء اليمنيات . اريد الهجرة الى بلاد الحرية والديمقراطية وحرية الرأي واحترام الرآي الاخر . اريد الهجرة الى امريكا
انا ياسين عثمان سليمان ابكر من السودان اريد الهجره الي امريكا السبب اعاني من ضغوطات الحكومة السودانية والعنصرية والعرقية
انا من إريتريا متزوج عندي أطفال خرجت من إريتريا سنوات طويلة لسبب سياسية بسبب الحكم غير الديمقراطي والعنصرية أريد الهجرة إلى امريكا
my during san sorry about himself