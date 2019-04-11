الكويت : انطلاق المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار رؤية ٢٠٣٥م خلال شهر أبريل الحالي

يقام المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار رؤية ٢٠٣٥ م ، في الفترة ١٦-١٧ ابريل ٢٠١٩م ، في الكويت فندق راديسون بلو – قاعة بوبيان.

وصرح القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج عضو المحكمة الأوربية (الأمم المتحدة )، وقاضي وممثل لدي دولة الكويت (المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات الدولية) في حديث صحفي خاص .

قائلا: ” يتصدر. بحث واقع تسوية المنازعات في مجالات الاستثمار ورفع مستوى المحكمين والوسطاء اهتمام القانونيين المحكمين التجاريين والمهندسين والمتخصصين قي المنازعات البحرية .

ويستهدف المؤتمر الجهات ذات الصِّلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة والممارسين والمهتمين بهذا المجال وذلك لإثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا .”

وأضاف ” وقد أثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التحكيمية في الوقت الراهن وفِي ظل تحقيق رؤية الكويت الجديدة ٢٠٣٥ م ، في التحول إلى مركز مالي وتجارب والتخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط ورفع ترتيب وتصنيف الكويت بين الدول الأعلى بحلول عام ٢٠٣٥م ”

وأشار الفرج بأن معايير اختيار المشروعات بنيت على مدى قدرتها علي تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترسم شكل كويت المستقبل، والتي حددها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح لتحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري جاذب الاستثمار من خلال محاور ترتكز كل منها علي مجموعة برامج والتى بدورها لعبت دورا في بلورة فكرة تنظيم المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار.

وتشمل :-

إدارة حكومية فعاله.

اقتصاد متنوع مستدام.

رعاية صحية عالية الجودة.

بيئة معيشية مستدامة.

منظومة تعليمية بجوده عالية.

مكانة دولية متميزة.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة منهم : –

الأستاذ بدر البدر. الدكتور ميسر الصديق. كابتن منذر الكندري. الأستاذ شريان الشريان. القبطان الدكتور عبدالاميرالفرج. مهندسة رانيا رزق. الدكتور خليل الدواس.

وسيحصل المشاركين بالمؤتمر على شهادات معتمدة محليا ودوليا.

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