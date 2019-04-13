القنوات الناقلة للموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones

مسلسل Game Of Thrones أو جيم أوف ثرونز، يعتبر أحد أهم المسلسلات على مر التاريخ، ويترقبه الآن الملايين وذلك لعرض الموسم الأخير منه، والذي سيتم الكشف فيه عن أشياء كثيرة ستقلب الموازيين، وبعد صراع 7 مواسم بعدد 73 حلقة، سيتم الآن الأستعداد لوضع نقطة النهاية في يوم 14 أبريل 2019، والذي سيكون يوم عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

قصة مسلسل Game Of Thrones

يحكي المسلسل قصة صراع بين 7 ممالك للوصول للحكم، وذلك في إطار فانتازي خيال علمي مشوق.

مسلسل جيم أوف ثرونز، هو مسلسل خيال علمي وفانتازيا من إنتاج شركة HBO،

وهو مقتبس من سلسلة روايات بعنوان “أغنية الجليد والنار“، من تأليف الكاتب الأمريكي جورج مارتن،

حقق المسلسل نجاح كبير عند عرضه، حيث وصلت عدد مشاهدات الموسم الأول والذي عُرض في 2011 إلى أكثر من 25 مليون مشاهدة.

أبطال مسلسل Game Of Thrones

كيت هارينغتون يؤدي دور جون سنو

يؤدي دور إميليا كلارك تؤدي دور دنيرس تارجارين

تؤدي دور لينا هيدي تؤدي دور سيرسي لانيستر

تؤدي دور بيتر دينكلاج يؤدي دور تيريون لانيستر

يؤدي دور مايسي وليامز تؤدي دور آريا ستارك

تؤدي دور صوفي تيرنر تؤدي دور سانسا ستارك

موعد عرض الموسم الثامن لمسلسل Game Of Thrones

من المقرر بدء عرض الموسم الثامن من مسلسل جيم أوف ثرونز، في يوم 14 أبريل من عام 2019

القنوات الناقلة لمسلسل Game Of Thrones

يعرض مسلسل جيم أوف ثرونز على شبكة قنوات HBO، والتي هى موجودة في جميع الدول، بالإضافة لعدد من القنوات الأخرى،

أما بالنسبة للوطن العربي، فشبكة قنوات OSN قد أشترت حقوق عرض الموسم، وسيتم عرض المسلسل على قناة OSN Series first في يوم 15 أبريل، والموسم مكون من 6 حلقات فقط.

من الجدير بالذكر أن قناة Mbc4 كانت قد أشترت حقوق عرض الموسم السابع من المسلسل وكان يعرض في يوم 22 مارس.

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