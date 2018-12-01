العثور على قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ميتاً في البحرين، بالفيديو

أصدرت البحرية الأمريكية بياناً منذ قليل أعلنت فيه عثورها على جثة الأدميرال “جون سكوت ستيرني” القائد الأعلى للقوات البحرية في الشرق الأوسط ميتاً في مقر إقامته بدولة البحرين اليوم السبت الأول من ديسمبر، وأعلنت العديد من شبكات التلفزيون الأمريكية الخبر منذ دقائق وأشارت إلى بدء التحقيقات في وفاته.

وقالت السلطات الأمريكية إنها لم تجد دليلاً على وجود مخالفات حتى هذه اللحظة، حيث أعلن آدم ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأمريكية أنه تم إخباره فقط بالعثور على جثة الأدميرال “سكوت” ميتاً في شقته بالبحرين، مؤكداً أن البحرية الأمريكية لا تزال تبحث في أسباب الوفاة.

أنباء مدمرة لعائلة ستيرني

وقال “ريتشاردسون” إن قسم التحقيقات في البحرية الأمريكية يتعاون مع الداخلية البحرينية لمعرفة أسباب الحادث، مضيفاً:

هذه أنباء مدمرة لعائلة ستيرني وللفريق في الأسطول الخامس وللسلاح بأكمله. كان أدميرال ستيرني محترفا وأبًا مخلصًا وزوجًا مخلصًا وصديقًا جيدًا.

ما هي مهام الأسطول الخامس الذي كان يرأسه الأدميرال “ستيرني”

تُشرف القيادة المركزية للأسطول الخامس الذي توفي قائده اليوم على العمليات البحرية في مناطق الخليج والبحر الأحمر بالكامل، وأكّد نائب رئيسها أن العمليات التي تُشرف عليها القيادة ستستمر كما هي دون أي تعديل.