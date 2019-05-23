السياحة في تركيا 2019 l دليل شامل للتعرف على أفضل وجهات السفر الصيفية لعطلة مميزة

أصبحت تركيا واحدة من أشهر الوجهات السياحية الموجودة من بين دول العالم حيث الاستمتاع بمناظرها الخلابة و الإرث التاريخي الحضاري الغني عن التعريف لذلك تعد السياحة في تركيا محط أنظار الكثيرين الذين يودون زيارتها للعديد من الأسباب حيث يسعى البعض زيارة المدن والأماكن الأكثر شعبية أو الانخراط بين الشواطئ والسواحل والرموز الرائعة و اخرين من اجل القاء نظرة ثقافية حضارية علي تراثها الفريد من نوعه لذلك يجب عليك عزيزي الزائر وضع خطتك عن طريق البحث ومتابعة عروض الإقامة ومجموعة متنوعة من نصائح السفر من أجل قضاء عطلة صيفية مميزة

السياحة في تركيا

السياحة في تركيا 2019 هو بالطبع عنوان صغير لكنه يرمي الى شيء كبير حيث تتبادر الى اذهان الجميع حيث ذكر السفر إلى تركيا يتبادر في الأذهان مدى جمالها ورونقها مع وجود عدد كبير من المدن التركية الشهيرة التي تتمتع بالعديد من الأنشطة والأماكن والمباني و بؤر الجذب السياحي اليها حيث يمكنك التنقل والتنزه وقضاء رحلة شيقة بين 81 مدينة رئيسية تمتزج بين المعالم السياحية والثقافية والحضارية فضلا عن تراثها الفني الأصيل والأسواق التجارية وغيرها

السياحة في تركيا 2019

في البداية سوف نلقي الضوء على الجانب المظلم او الاقل شهرة وزيارة في تركيا حيث يرتكز دائما السائحين ومحبي الاستجمام وقضاء العطلات والاجازات برفقة الاهل والاصدقاء والاحباب لكن هناك جزء يغفل عنه البعض يمتاز بوفرة البحيرات الرائعة فائقة الجمال والطقس المعتدل المعتدل

افضل وجهات السياحة في تركيا لعطلة مميزة

عجائب موغلا الطبيعية

نحن الآن أمام أحد أفضل وجهات السياحة في تركيا حيث تعتبر عجائب موغلا الطبيعية واحدة من البؤر السياحية النشطة بتركيا سواء للسكان الاصليين اهل المدينة المحليين او الأجانب من زوار وسائحين حيث المحميات الطبيعية ومنها محمية موغلا الخاصة بجانب الخلجان الجميلة والشواطئ الرائعة والجمال الطبيعي الفريد والظروف المناخية والموقع الرائع

الجنة الزرقاء ، سارس إلا

هو كهف جذاب ورائع بوجود المياه واضحة وضوح الشمس وطويلة شاطئ طبيعي ، وسط أشجار الصنوبر بين البحر دون أي بناء.

خليج سارس إلا هو مكان في الأصل ملجل توقف واستراحة للقوارب واليخوت الزرقاء . تتميز بأجواء هادئة وجمال طبيعي ، وهي أيضًا واحدة من أكثر الخلجان المفضلة سياحيا.

المتاحف البحرية في تركيا

تضم تركيا بين جدرانها علي سبعة متاحف بحرية موزعة على عدة مناطق أشهرها في مدينة إسطنبول ، زمير ، اسكندرون ، بودروم، لكن يعتبر متحف إسطنبول البحري ذات مكانة خاصة كونة بين واحدًا من أهم المتاحف السياحية البحرية في تركيا والعالم

مواقع ماردين التاريخية

مدينة ماردين هي أحد المدن التاريخية التركية بين نهرين في شمال تركيا سميت بـ مهد الحضارات لانها من أقدم المدن العتيقة في الأناضول ذلك بفضل ثروتها المكتسبة من المباني التاريخية

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