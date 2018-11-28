أعلن اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني «بيترو بوروشينكو» أن بلاده على أعتاب حرب شاملة مع روسيا الاتحادية وذلك بعد أحداث مضيق كيرتش ودخول ثلاث سفن أوكرانية للحدود الروسية في المياه الإقليمية.

وقال المكتب الصحفي عن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشيلكو خلال لقاء تليفزيوني على إحدى القنوات الأوكرانية: «لا أريد أن أحدا يعتقد أن هذه ألعاب فأوكرانيا عرضة لتهديد «حرب شاملة» مع روسيا الاتحادية.

الرئيس الأوكراني: دبابات روسيا زادت على حدودنا بشكل كبير

وأضاف الرئيس الأوكراني: «أن عدد الدبابات الروسية زادت في القواعد الموجودة على حدودنا ثلاث مرات، أتساءل لم تم نقل هذه الدبابات في هذا التوقيت، وزادت الوحدات التي أعيد نشرها على حدودنا بطولها بشكل كبير»، وأشار بوروشيلكو إلى أن هذه الدبابات ما زالت موجودة، وعلينا أن نزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاومة في حالة حدوث غزو بري واسع النطاق.

وكان الرئيس الأوكراني أظهر أن الأقمار الصناعية تكشف القاعدة العسكرية الروسية الواقعة على بعد 18 كيلو مترا من حدود أوكرانيا، وتم التقاط الصور في يومي 14 ، و17 سبتمبر.

مجلس الأمن القومي يؤيد تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا

وأيد مجلس الأمن القومي الأوكراني اقتراح بيترو بوروشيلكو الرئيس الأوكراني بفرض نظام الأحكام العرفية في البلاد استعدادا لحرب شاملة مع روسيا، بعد أعقاب احتجاز قوات خفر السواحل لثلاث سفن عسكرية أوكرانية وهي: «بيرديانسك» و«نيكوبول» وسفينة القطر «ياني كابو»

ومن جانب الأمن الروسي صرح بأن مناورة خطيرة حدثت مع السفن الأوكرانية بدلا من الاستجابة لمطالب الأمن الروسي بالتوقف عن الحركة، وأن الأمن الروسي استنفد التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات من قبل السفن الروسية، وتم احتجاز السفن.

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