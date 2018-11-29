اتهم بترو بوروشينكو الرئيس الأوكراني نظيره فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بالرغبة في احتلال بلاده وضمها بالكامل إلى روسيا، وهذا ما دعا الرئيس الأوكراني إلى الاستنجاد بأنجيلا ميركل لمساعدة كييف في أزمتها مع روسيا الاتحادية.

احتجاز السفن الأوكرانية وطاقمها

وكانت ثلاث سفن بحرية عسكرية لأوكرانيا دخلت إلى حدود المياه الإقليمية الروسية، يوم الأحد الماضي دون استئذان من الأمن الروسي، مما دعا الحرس الروسي إلى التعامل مع السفن ومحاولات إيقافها بالنداء الآلي لوقف الحركة في محيط مياهها، ولكن لم تستجب السفن الأوكرانيا لنداءات الحرس الروسي مما دعا لمناورة خطيرة في المياه مع السفن، واحتجاز السفن الثلاث وقيادتها، قرب شبه جزيرة القرم المنضمة إلى موسكو في عام 2014، وقالت في ذلك الوقت روسيا: «إن السفن الأوكرانية العسكرية دخلت إلى مياهها بشكل غير قانوني، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة».

بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بافتعال أزمة للبقاء في الحكم

ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين اتهم نظيره الرئيس الأوكراني أمس بافتعال أزمة مع بلاده لمحاوله بقائه في الحكم، ودعا إلى عدم تصديق أكاذيب بوتين، ورفض الاتهام الروسي له.

وأضاف بوروشينكو أن بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة، ويرغب أن يكون قيصر روسي وهو ما يرى نفسه فيه ولا يمكن ذلك إلا بوجود أوكرانيا ضمن إمبراطوريته، فهو في اعتقاده أن أوكرانيا هي جزء من بلاده.

سلوك بوتين عدائي ولابد له من رد قوي

وصرح لصحيفة «فونكه» أن ما يريده ويرغب فيه بوتين لا بد له من رد فعل حازم وقوي فسلوكه عدائي، وهذا يعني وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد يتريم 2.

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