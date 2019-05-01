الحلقة 146 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة الجزء الخامس على موقع النور

الحلقة 146 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس, ينتظرها عشاق ومتابعي المسلسل التركي الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم , أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل بكل تشويق وإثارة خاصة وأن المسلسل في نهايته, وكانت الحلقة السابقة انتهت بأحداث شيقة بإصابة بامسي والتي كانت سببا بالعفو عنه من قبل ارطغرل وأيضا قتل دراغوس في المعركة التي دارت بين محاربي ارطغرل ورجال دراغوس في سوق الخان وكشف شخصية الباستي والقضاء عليه بمساعدة إيليبلغي, حيث كانت تعمل مع ارطغرل من أجل الإيقاع بشقيقها بيبولات في الفخ بعدما شكت به وبالفعل استطاعت النجاح هي وارطغرل في خطتهما، وتم كشف الوجه الأخر لبيبولات أمام شقيقته, ويقوم ارطغرل بالقضاء عليه هو ورجاله وبهذا يكون ارطغرل إستطاع التخلص من أعداءه والقضاء عليهم من أجل أمان قبيلتله ومن المتوقع أن تترأس ايليبغي سيادة قبيلتها بعدما ينتهي أمر ألباستي الخائن وكشفه أمام الجميع وخاصة قبيلته.

الحلقة 146 من مسلسل قيامة ارطغرل.

ظهر من خلال الإعلان الثاني للمسلسل انتصار ارطغرل والقضاء على الباستي وظهور شقيقه غوندوجدو من جديد الذي كان مطارد من قبل الينجاك قائد المغول من أجل الإتحاد مع شقيقه ارطغرل حيث من المتوقع أن يخوض الأخوين حرباً في الأحداث القادمة من أجل التخلص والقضاء على المغول وستذاع أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم الأربعاء , حيث اقتربت أحداث المسلسل على النهاية حيث تبقى عليها أربعة حلقات فقط، وتبدأ أحداث جديدة وبداية فتح الدولة العثمانية على يد عثمان ابن ارطغرل ومن المتةقع عرض احداث المسلسل نهاية العام الحالي.

موعد عرض أرطغرل 146 الحلقة الجديدة

لمشاهدة الحلقة على قناة تي ار تي التركية مباشرتا دون ترجمة في حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبعد ذلك يتم عرضها مترجمة من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com كما تعرض الحلقة الجديدة على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 يوم الأربعاء المقبل و الموافق 1-5-2019 الجاري و يتم عرضها بعدها بساعتين على موقع النور مترجمة إلى اللغة العربية, كما يمكنكم معرفة مشاهدة الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل مترجمة على قناة trt1 وموقع النور

يعرض في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

يعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس.

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