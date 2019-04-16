الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل مترجمة على قناة trt1 وموقع النور

الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل تعد من أهم الحلقات الأكثر اثارة وتشويق نظرا لكثرة الدراما التاريخية التي يتنظرها المشاهد بلهفة كبيرة حيث تطورت الأحداث بشكل مفاجئ وينجح بطل المسلسل في ايقاع أعداه من الخارج والجواسيس التي بينهم من الداخل ويكشف المسلسل على أهم الأحداث التي شهدتها منطقة الأناضول والحرب التي واجتها المنطقة من البيزنطنين من جانب والمغول من جانب أخر وكانت تعاني القبائل من الظروف القاسية بسبب المغول وكان الجميع ينتظر بطلا قويا يجمع بين القبائل ويوحد قوتهم وينتصر على الأعداء ويقوم ببدأ انشاء دولة تجمعهم وهذا ما فعله ارطغرل الذي أعد الطريق لابنه عثمان الذي أنشأ الدولة العثمانية.

نهاية الحلقة 143 من ارطغرل

انتهت الحلقة 143 من مسلسل “قيامة ارطغرل” بخيانة دراغوس لبامسي عند تبادل ألينجاك بابنه حيث حاصر الجنود الصلبيين بامسي وامرهم دراغوس بقتله وكانت هنا الصدمة الكبيرة لبامسي وعلم أنه وقع في خطأ كبير بعدم اطاعته لارطغرل وفي نفس الوقت شعر ارطغرل بالقلق على حياة بامسي بالرغم من قيام بامسي بضرب المحاربين وخطف ألينجاك وتوقع قيام دراغوس بقتله مما دفعه الى أخذ المحارب والبحث على بامسي لانقاذه ومن المتوقع أن ينقذه في الحلقة الجديدة بالرغم أن الاعلان الأول والاعلان الثاني لم يظهر فيهم بامسي ليعتقد المشاهد أنه قتل, كما يمكنكم معرفة تردد قنوات الشاشة ALShasha الجديد 2019 الأكثر بحثا على نايل سات.

الحلقة 144 من مسلسل ارطغرل.

وظهر في الاعلان الأول نجاح ارطغرل في القبض على دراغوس ووضعه في الحبس للحكم عليه ثم يظهر في الاعلان الثاني وهو يعاقبه أمام الجميع في السوق ومن المتوقع أن يقطع رأسه ليكون عبره لغيره, كما يظهر الاعلان الأول والثاني أحداث نارية ومفاجآت كبرى التي ظهرت حاليا, ولمشاهد الحلقة الجديدة مترجمة من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com.

توقيت عرض المسلسل بالدول العربية

يعرض في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

يعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر.

في تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس.

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