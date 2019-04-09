الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل مترجمة الجزء الخامس على موقع النور

الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل ينتظر محبي وعشاق الدراما التركية أحداث مسلسهم الأكثر شهرة في الوطن العربي “قيامة أرطغرل” النسخة الأصلية بدون ترجمة والذي يتم إذاعتة يوم الأربعاء من كل أسبوع مباشر على قناة تي ار تي التركية وتزاد الأحداث إثارة وتشويق من خلال سلسة حلقات المسلسل خاصة وأنها بدأت بالإقتراب من نهاية قيامة ارطغرل وتبدأ الأحداث الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وذلك بعد الإنتهاء من التصوير, ومن خلال هذة المقالة سوف نوضح أحداث الحلقة الجديد 143 حيث انتهت أحداث الحلقة 142 بخطف ابن المحارب يامسي وتعرضت زوجته حفصة وابنته اصليهان للإعتداء من قبل الخطة التي رسمتها سيرما هي وشقيقها بيبولات من أجل إيقاع الفتنة داخل قبيلة الكاي .

أحداث الحلقة 143 مترجمة .

تشهد أحداث الحلقة الجديدة 143 من قيامة ارطغرل المثيرة والشيقة التى جذبت الأنظار اليها وذلك فور نزول الإعلان الأول من المسلسل وظهرت ايليبغلي وسالجان وهم يبحثان عن ابن بامسي “أيبارس” الذي تم إختطافه بواسطة الباستي ورجاله من أجل الإيقاع ببامسى وستصاب ايليبغلي حيث قام ارطغرل هو ومحاربه تورغوت بعمل فخ ضد زانغوتش لأنه اكتشف أنه جاسوس، بوضع خريطة للذهب الذي يبحث عنه ليعتقد أنه وجدها بنفسه وبعد الإمساك بزانغوتش ينجح من الهروب من حراس ارطغرل ويقوم بطعنهم من خلال الخنجر الذي يخفية .

الحلقة 143 من مسلسل ارطغرل

وتشتد الأحداث ويحاول دراغوس الأصلي الإنتقام من ارطغرل بعد قيامه بإعدام الرجل الأول لدراغوس والذي كان يعتمد عليه وهو أورانوس أمام جميع أهالي سوغوت، وذلك بعد جزاء خيانته لاطغرل بعد أن اتفق مع ألباستي ويقوم بامسي بتتبع أثر من قاموا بإختطاف ابيارس ويصل اليهم ويقوم بمواجهتم ولكنه يقع في يد دراغوس وكان ارطغرل نصحه بالانتظار من أجل العثور على ابنه لأنه اكتشف انها مكيدة من الباستي ودراغوس ولكن بامسي لم يستمع الى كلامه, ولمشاهد الحلقة الجديدة مترجة من خلال رابط موقع النور ALnoor TV أو رابط موقع ardirilisertugrul.com.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

توجد العديد من القنوات الناقلة لأحداث المسلسل التاريخي التركي قيامة ارطغرل والتي تتيح من خلالها للمشاهدين التمتع بأحداث المسلسل وهي قناة تى ار تى TRT1 التركية مباشر ، قناة دعوة , قناة اليرموك, قناة النور, قناة الوطن, قناة الشرق , قناة القدس, قناة قطر.

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