تعرض الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، وهي الحلقة التي انتظرناها بفارغ الصبر، فالمسلسل الشيق ينتظره الكثيرون لأهميته التاريخية وتناسق وقوة حلقاته الشيقة، فهو يحكي عن حقبة تاريخية من أهم الفترات التي أثرت على العالم أجمع وهي تكون الدولة العثمانية، وما شهدته هذه الفترة من مؤامرات وخطط لتولي المناصب، وتمكن مسلسل ارطغرل من النجاح ليس في تركيا فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط كله وخاصة الوطن العربي وحصد العديد من المشاهدات خاصة بمصر والسعودية والإمارات وقطر.

وتنقل قناة تي أر تي التركية أحداث المسلسل كل يوم أربعاء، وتم إذاعة الحلقة 142 على شاشتها الأربعاء، ويعتبر مسلسل أرطغرل مسلسل تاريخي يتكون من 5 أجزاء، تم عرض الأربعة أجزاء بنجاح والآن بدأ الموسم الخامس حيث الحلقة 142 وتبلغ مدة إذاعة الحلقة نحو ساعتين وهو الأمر الذي جذب الكثير من المشاهدين بالإضافة إلى قصر الفقرات الإعلانية بين الفواصل.

الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل

يدخل أرطغرل القلعة العلائية، وهي القلعة التي فتحها علاء الدين، ويبدو في الحلقة 142 أن المخرج يمهد لبدء حقبة جديدة ودولة جديدة، فأرطغرل متفائل بتلك القلعة التي شهدت أزهى عصور دولته، كما يتمنى أن يسير نسله على نهج الحق والعدالة.

تشهد الحلقة 142 من مسلسل ارطغرل نهاية ألينجاك بسهم الباستي، بينما يتدخل أورانوس لإنقاذ أرطغرل ورجاله من الباستي.

ملخص قيامة ارطغرل الحلقات السابقة

تشهد الحلقة غرق أراضي سوغوت في دماء الشهداء، بعد المواجهة مع المغول.

يتفق أرطغرل مع أورانوس على القضاء على ألينجاك نهائيا، وبالفعل يساعد أورانوس أرطغرل في التعرف على مكان ألينجاك، إلا أنه يتمكّن من الهرب.

يذهب بيبولات إلى القعلة للانتقام من أورانوس ليجد هناك دراغوس الحقيقي.

يندم قائد المحاربين بامسي لإهماله أوامر قائده، مما أدى إلى إهدار حياة غوندوز، وقد سلّم سلاحه فلا مجال للخطأ في ميدان الحرب.

ارطغرل يجتمع بالأم هايماه وأرتوك ويشرح لهم سر اختياره لإيلبلغي، فهي أم صالحة لأولاده، أما سيرما فهي مثل أخيها بيبولات لا أمان لها، كما أنه بذلك أنقذها من زواج الامير بهاء الدين، وهو زواج هي لا ترغب به، وطلبه من الزواج منها وموافقتها أمام الجميع إذلال لبهاء الدبن وعقابًا له.

يصبح بهاء الدين ورقة محروقة لدى المغول، وقد تم سرقة الذهب الذي جمعوه من القبائل وقتل جميع المفول في خان القوافل، الامر الذي جعل ثقة المغول في الأمير بهاء الدين تهتز، وقد ترك سوغوت متوجهًا إلى خان القوافل ومعه مجموعة من المحاربين للتحقيق في الحادث، والتعرف على سارق الذهب.

يتفق المغول مع بيبولات، كما يخططون لاقتحام سوغوت والقضاء على ارطغرل.

أرتوك يعود إلى عمله كمستشارًا لأرطغرل وكاتمًا لأسراره، إلا انه لا يزال مصابًا بالعمى، ويحاول سافجي البحث له عن العلاج.

إيلبلغي تسـأل أرطغرل إن كان يحبها أم لا، بينما لا زال عثمان ابن أرطغرل لا يتقبل وجودها مكان والدته، وسيدة لخيمته، وهي من أنقذته من الموت، وهو ما أدهش أرطغرل.

سيرما تضايق أختها إيلبلغي التي تحاول استرضائها بشتى الطرق، إلا أن سيرما لا ترغب حتى في سماع إيلبلغي، وتطلب من بيبولات عدم قبول ذلك الزواج، فيطلب منهما الصمت لأن الدولة تواجه خطرًا، ومن غير المناسب الحديث في الزفاف، فإن لم توجد دولة لن يوجد خيمة ولا زفاف.

موقع ارطغرل الرسمي

يعرض موقع ارطغرل الرسمي الحلقة 142 من قيامة أرطغرل، بالإضافة إلى جميع الحلقات السابقة، بدءًا من الموسم الأول وحتى الموسم الخامس، وجميع الحلقات يتم عرضها بجودة عالية ومترجمة، ولكنها غير مدبلجة، إذ يحتفظ موقع النور بميزة عرض الحلقات مدبلجة.

مسلسل ارطغرل على قناة تي ار تي التركية:

يذاع مسلسل أرطغرل التركي كل يوم أربعاء على قناة تي أر تي الأولى التركية في تمام الساعة 10 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت جرينتش .

مواعيد عرض المسلسل

قناة دعوة:

الخميس من كل أسبوع 7:30 مساءً بتوقيت مصر والأردن، 8:30 بتوقيت السعودية، 9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الجمعة (إعادة) الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 1:30 بتوقيت السعودية، 2:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قناة اليرموك:

الخميس 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، 9 بتوقيت الإمارات.

الجمعة (إعادة) 1:00 ظهرًا بتوقيت مصر، 2 بتوقيت السعودية، 3 بتوقيت الإمارات العرية المتحدة.

القنوات الناقلة لارطغرل:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القدس 11137 27500 عمودي اليرموك 11678 27500 عمودي دعوة 10727 27500 أفقي

ويأتي مسلسل ارطغرل على رأس المسلسلات التركية التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية، حيث يصور المسلسل الأحداث التاريخية التي اشتملت عليها الدولة الإسلامية في القرن ال13، ويصور المسلسل الصراع الدائر بين الخير والشر على مر العصور، وقد بدأ عرض المسلسل في عام 2014، واستمر عرض الأجزاء الأول والثاني والثالث خلال تلك الفترة، ويتم هذا العام عرض حلقات الجزء الرابع من مسلسل ارطغرل.

تردد قناة trt:

القمر التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ TURKSAT 11042 8400 عمودي 5/6 TURKSAT 10928 3000 عمودي 5/6

مسلسل ارطغرل الحلقة 132 واحد من أروع المسلسلات التركية، والتي تقوم بتجسيد أحداث تاريخية ترجع إلى القرن ال13، ويسعى الجميع لمتابعة حلقات المسلسل صاحب الشهرة الواسعة، كما يبحث الكثير عن بعض الحلقات السابقة والتي لم تسنح له الفرصة لمشاهدتها، ولهذا فإن موقع النور يتيح إمكانية مشاهدة حلقات المسلسل بتقنية عالية HD، ويتيح الموقع كذلك إمكانية متابعة الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل والتي يوفرها الموقع كاملة مترجمة وبدون أي فواصل إعلانية.

موقع النور

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بجميع أجزائه من خلال موقع النور، كما يمكنك مشاهدة الحلقة 141 من مسلسل ارطغرل الأربعاء القادم، إذ سيقوم الموقع بترجمتها بعد بثها على قناة TRT، ومن ثم رفعها على الموقع بجودة عالية ومترجمة.

رقم خدمة العملاء زين zain للدعم والوسائل الإلكترونية الأخرى عبر موقع زين