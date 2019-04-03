مسلسل ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة TRT1 تشاهدونها مترجمة للعربية عبر موقع النور

يتم استئناف عرض المسلسل التركي الشهير مسلسل ارطغرل من قبل موقع النور مترجماً للغة العربية، والذي بدأ بعرض الجزء الرابع منه منذ حوالي سنة، ليقوم موقع النور مساء الأربعاء بعرض الحلقة 142 من قيامة ارطغرل، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة على القناة التركية TRT1، كما تقوم قناة دعوة الفضائية مساء الخميس، بعرض الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة للعربية، يذكر أن المسلسل يذاع العرض الأول له عبر القناة التركية المعروفة تي ار تي، وذلك يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع في الثامنة والنصف في المساء، ويتم إعادة نفس الحلقة من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة للعربية، في يوم الخميس التالي، في تمام الثامنة على شاشة قناة الدعوة، وهي النسخة التليفزيونية الوحيدة المترجمة للحلقات الجديدة أسبوعياً.

كما يمكنكم أيضاً متابعة حلقات الأجزاء الأخرى السابقة، على عدة قنوات فضائية مثل، قناة الشرق وقناة اليرموك وقناة فور شباب وقناة قطر الفضائية، حيث تعرض مترجمة للغة العربية الفصحى، وسوف نرفق لكم في مقالتنا مواعيد عرض الحلقات على تلك القنوات الشهيرة، كما سوف نقدم لكم ملخص الأحداث التي تقع في الحلقات المقبلة من المسلسل، خصوصاً أن موقع النور يقوم بعرض إعلانات الحلقات الجديدة مترجمة للغة العربية، وقد انتظر المشاهد العربي على أحر من الجمر عرض البرومو التشويقي للموسم الخامس، وقد استقرت الشركة المنتجة على عمل الجزء الخامس للمسلسل للانتهاء من سلسلة أحداث قيامة ارطغرل، ثم التوجه لإنتاج قيامة عثمان.

عرض مسلسل ارطغرل على موقع النور

تعرض النسخة المترجمة للغة العربية، من مسلسل قيامة ارطغرل، من خلال موقع النور الخاص بالأعمال الدرامية المترجمة على الانترنت، وبذلك يمكن لعدد كبير من متابعي المسلسل التركي الشهير في الوطن العربي، أن يتابعوا جميع الحلقات مترجمة للغة العربية بكل سهولة، وكان في البداية يتم البث بعد مرور يوم من عرض الحلقة في تركيا، والآن حصل موقع النور على حق البث مباشرة بعد عرض الحلقة على قناة تي أر تي التركية، ولا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لإنهاء عملية الترجمة، وينتظر الكثير من محبي قيامة ارطغرل على أحر من الجمر موعد عرض الحلقات عبر موقع النور.

تردد قناة TRT1 الناقلة حلقات المسلسل

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب 10928 ترك سات 3000 رأسي vertical 11316 النايل سات 27500 رأسي vertical

قيامة ارطغرل

يقدم لكم موقع النور يوم الأربعاء، الحلقة 141 من مسلسل ارطغرل مترجمة للغة العربية الفصحى، ويمكن للمشاهد العربي، متابعتها في الثامنة من مساء يوم الأربعاء، أو فجر الخميس على موقع النور، أو في مساء الخميس على قناة دعوة الفضائية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وهي الترجمة العربية الوحيدة للحلقة الجديدة، التي تعرض على شاشة قناة TRT الأولى التركية، على شاشات التلفاز، والتي تعرض بعدها بيوم، نظراً إلى استغراق الوقت في عملية الترجمة، ويعد ذلك المسلسل من أنجح المسلسلات التركية، وقد فاقت شهرته شهرة العديد من المسلسلات الأخرى، وانتشر بين الدول العربية والشرقية بشكل كبير، كانتشار النار في الهشيم، ومن أمثلة الدول التي يذاع فيها مسلسل قيامة ارطغرل باهتمام، مصر وإيران ورومانيا وروسيا والمجر وأوكرانيا وبالطبع تركيا، تدور أحداث القصة في منطقتي أنطاكية وحلب، حيث تجد هجمات التتار والصليبين اجتاحت جنوب شرق قارة آسيا.

من أبرز الأحداث التي ظهرت في الحلقات السابقة من الموسم الخامس هي إصابة عثمان بن ارطغرل.

حيث يتشابك عثمان مع بعض قطاع الطرق الذين حاولوا التعدي على رجل عجوز ضعيف.

يعود عثمان مصاباً إلى القبيلة ويتم علاجه تحت إشراف الطبيب أرتوك.

بعد ذلك تم اكتشاف أن كل تلك الحادثة كانت مدبرة للنيل من عثمان من قبل بعض الخونة في القبيلة.

بينما تصل إلى ارطغرل أخبار المغول الذين هاجموا أراضي الدولة السلجوقية، مما يجعله يتحرك للقتال ضدهم.

تكون الغلبة للمغول في البداية حيث يتمكنون من دحر جيش أرطغرل واختطافه.

يحاول قائد المغول ذبح أرطغرل ولكن أحد الرجال الأوفياء لارطغرل يقوم بإنقاذه.

حلقات مسلسل ارطغرل

تجذب حلقات مسلسل ارطغرل انتباه حوالي 3 مليارات من المتابعين حول العالم.

والتي تعرض بمعدل حلقة كل أسبوع حيث يستمر عرضها لمدة تصل إلى الساعتين والنصف.

كما يتم العمل على صناعة وتجديد أعمال الديكور في الموسم الجديد من المسلسل.

وقد شغل مسلسل قيامة ارطغرل اهتمام الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خصوصاً من متابعي الدراما التركية، وقد برز ذلك الاهتمام بعد بداية عرض الجزء الرابع منه.

حيث يحتوي ذلك المسلسل التركي الشهير على مادة تاريخية، تخص فترات ما قبل قيامة الخلافة العثمانية، على يد القائد ارطغرل.

وتسرد بشكل درامي قصة البطل ارطغرل، الذي حرر الأراضي من هجمات الصليبيين والتتار والروم.

على الرغم من تنوع الأعمال الدرامية التي تعرض السير الذاتية، إلا أن قصة وروح هذا العمل، قد جعلته يحتل المركز الأول.

مسلسل ارطغرل يتصدر قوائم تركيا:

كما استطاع المسلسل التركي الناجح عالمياً قيامة ارطغرل، أن يسيطر على جميع القوائم والمراكز في الدراما التركية نفسها، من حيث الأكثر والأعلى مشاهدة وربحا، كما نال المسلسل اهتمام الرئيس التركي نفسه، رجب طيب أردوغان، وقام الرئيس التركي بحضور حفل استعراضي غنائي لذلك المسلسل، قد أقيم منذ فترة في تركيا، مما أدى إلى تشجيع فريق العمل على التطوير من أدائهم للأفضل، وتم تصوير أحداث مسلسل قيامة ارطغرل، في قرية ريفا، التي تطل سواحلها الفاتنة على سواحل البحر الأسود، في منطقة بيكوز في مدينة اسطنبول التركية، وقد اضطر فريق العمل في الفترة الماضية، إلى إيقاف تصوير مشاهد وحلقات المسلسل، بسبب اندلاع حريق فجائي في موقع التصوير الرئيسي، ولكن بالفعل تم تفادي الخسائر، واستكمال التصوير بشكل طبيعي.

ومع شهرة مسلسل قيامة ارطغرل وانتشاره في الكثير من البلدان والقارات، ثم ترجمته إلى الكثير من اللغات، كان لابد من وجود منصة عالمية تتابع مع الجمهور مواعيد عرض حلقات المسلسل الجديدة، كما تقوم بإخبار الجمهور بالقنوات التي تعرض كافة حلقات المسلسل، وها هو تطبيق أرطغرل شاه الذي انتشر حديثاً عبر الأندرويد ليقوم بتلك المهمة والذي لقى رواجاً كبيراً بين عشاق المسلسل من أجل متابعة تلك المعلومات الهامة عن مسلسلهم المفضل.

ولم تكتفي الجماهير بإطلاق تطبيق الأندرويد فقط، بل تم أيضاً إنشاء موقع عربي رسمي لمسلسل قيامة ارطغرل، يقوم ذلك الموقع بعرض البث الحي لقناة TRT 1، كما يقوم بعرض حلقات الجزء الخامس أولاً بأول، وتكون تلك الحلقات مترجمة للعربية ومعروضة بجودة عالية، كما يوفر لك الموقع جميع حلقات المواسم الأربعة الماضية، كما توجد بعض المقالات على ذلك الموقع لمناقشة أهم ما يشغل بال الجمهور المتابع للمسلسل.

الحلقة 122 قيامة ارطغرل

تعد الحلقة 122 هي أول حلقة يبدأ بها الموسم الجديد وتقع أحداثها في فترة زمنية مختلفة عن الموسم الماضي.

وتظهر في قيامة ارطغرل، عقلية القائد الفاتح الشجاع، الذي يمهد لتأسيس الخلافة العثمانية الواسعة.

تلك الإمبراطورية التي سوف تنطلق من أنطاكيا، وتتشعب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وجزء من أوروبا.

وتصل بعد ذلك إلى مصر وشمال إفريقيا أيضاً، ويستمر مجدها لفترة تصل إلى ستة قرون.

وعليك عزيزي المشاهد، أن تدرك أن قيامة ارطغرل الجزء الخامس سوف يشهد تغير مجريات الأحداث.

حيث سوف يتم تركيز الأحداث فيه على بعض الهزائم التي طالت جيش ارطغرل، في تلك الفترة التاريخية.

إلى جانب إبراز محاولات قتل وغدر كبيرين، قد حدثت في أوساط السلاطين والأمراء.

وكان الموسم الأول من المسلسل قد بدأ في 10 ديسمبر من عام 2014، وبذلك فإن عرض المسلسل يقترب من فترة الأربع سنوات.

حيث وصلت حلقات الموسم الأول 26 حلقة، أما الثاني فقد كان أطولهم 35 حلقة، والموسم الثالث ذو 30 حلقة.

ارطغرل موقع النور

ويقدم لكم موقع النور الإلكتروني، جميع حلقات مسلسل قيامة ارطغرل التركي لجميع أجزائه الأربعة، وبجودة عالية للحلقة HD، كما يعد هو المصدر الأول للحلقات المترجمة من ذلك المسلسل، تليه قناة الدعوة، ولكنها تعرض المسلسل متأخراً بيوم كامل عن موعد العرض الأصلي، لذا يتوجه جميع عشاق ارطغرل أولاً إلى موقع النور، حيث يبقون على أحر من الجمر في كل أسبوع لمتابعة الحلقة الجديدة، وميزة ذلك الموقع أنه مجاني تماماً ومفتوح طوال اليوم، ليس فقط لعشاق قيامة ارطغرل، بل لكافة محبي العمل الفني التركي الدرامي الهادف، وهو موقع إلكتروني يتبع شركة ميثاق الخاصة بالإنتاج الإعلامي في الوطن العربي، يمكنكم معرفة الرابط الخاص بالموقع بسهولة من البحث على جوجل.

مواعيد عرض المسلسل:

نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على جميع القنوات الفضائية التي تقدم لكم حلقاته المترجمة للعربية، ويمكنكم متابعة المسلسل عبر شاشة قناة دعوه التي تقدم الحلقات الجديدة، كما تقوم قناة اليرموك أيضاً بعرض حلقات الموسم الخامس مترجمة للغة العربية، أما قناة فور شباب وقناة قطر فإنهما يقدمان حلقات المواسم الماضية من مسلسل ارطغرل.

تتابعون أحدث حلقات مسلسل ارطغرل أسبوعياً يوم الخميس على شاشة قناة دعوة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في حالة عدم مشاهدة الحلقة في ذلك الموعد يمكنكم متابعة موعد الإعادة يوم الجمعة في تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما يوجد موعد آخر لإعادة الحلقة يوم السبت، حيث تأتيكم الحلقة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

وأيضاً قناة فور شباب، التي تقدمه في التاسعة مساءً، يوم الأحد بتوقيت مصر، وتعاد يوم الإثنين 9 صباحاً.

وتتوفر تلك الباقة الفريدة من القنوات على النايل سات، وهي قنوات مفتوحة غير مشفرة.

كما تقوم قناة قطر الفضائية بعرض المسلسل طوال أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة.

وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما قناة اليرموك فإنها تقدم لكم المسلسل يوم الخميس في السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وسوف يعرض موقع النور هذا الأسبوع، الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل، والتي تحمل الرقم 139.

وتتيح لك قناة trt1 مشاهدة حلقات ارضغرل في موعدها، من خلال البث المباشر على قناة على اليوتيوب.

كما تعرض قناة حنبعل التونسية، حلقات مسلسل ارطغرل على شاشتها، في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت تونس، وبتوقيت مصر في الساعة التاسعة والنصف.

تردد القنوات العربية الناقلة للموسم الخامس 2019

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز قناة اليرموك النايل سات 11678 رأسي V 5/6 27500 قناة دعوة الفضائية النايل سات 10727 أفقي H 3/4 27500

قيامة ارطغرل الموسم الماضي

ومع وجود عدة عناصر أهمها الإثارة والتشويق والحبكة الدرامية الممتازة، يسيطر المسلسل حالياً على قائمة أكثر المسلسلات التركية مشاهدة حول العالم، يتم تصوير أحداث المسلسل في إحدى القبائل المطلة على البحر الأسود والتي تسمى ريفا، ويتمتع المسلسل بمشاركة كوكبة من أشهر الممثلين والنجوم الأتراك، حيث شاركت إسراء بيلغيتش في المواسم الأربعة الماضية من المسلسل بدور السلطانة حليمة، بينما قامت هوليا داركان بدور الأم هايمه، وقام جنكيز جوشكون بدور القائد تورغوت ألب، أما شخصية المقاتل نويان فقد قام بتجسيدها الممثل باريش باغجي.

توجد العديد من القنوات العربية التي تعرض لكم حلقات المواسم الماضية من مسلسل قيامة ارطغرل، وعلى الرغم من وجود كافة تلك الحلقات السابقة على أرشيف موقع النور وكذلك موقع قيامة ارطغرل باللغة العربية، إلا أنه يوجد العديد من الناس الذين يفضلون متابعة الحلقات على شاشات التلفزيون في مواعيد ثابتة، ومن أمثلة تلك القنوات، قناة فور شباب، قناة وطن، قناة الشرق، قناة القدس وغيرها من القنوات العربية على النايل سات.

وكان الموسم الماضي يهتم بعرض أحداث الخيانة والمكائد التي تقع بين القادة الأتراك نفسهم، أو الذين ينتمون إلى الدولة السلجوقية في ذلك الوقت، ووصول بعضهم إلى حد التعاون مع الصليبيين والبيزنطيين والمغول أيضاً حتى يتمكن من إضعاف منافسيه وحصوله على أولوية الحكم والقيادة، وكان ذلك بالطبع مفسدة على الدولة الإسلامية والكثير من القبائل التابعة لها، وكان أبرز تلك الأحداث هو الصراع الدائم بين ارطغرل وسعد الدين كوبيك، وقد اهتمت جميع وسائل الإعلام التركية وكذلك الحكومة بالمسلسل، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد استطاع مسلسل قيامة ارطغرل تحقيق انتشار كبير بين محبي الدراما التركية، وقد جذب الجزء الرابع أنظار الكثيرين، حيث تشتد المحن والصراعات، وتتفاقم الأزمات.

ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 142

تبث الحلقة 142 اليوم الأربعاء على قناة trt 1 في تمام الساعة الثامنة مساء، ولمدة ساعتين أو ساعتين ونصف، كما هو معهود في المسلسلات التركية، وأيضا يقوم موقع النور بعرض الحلقة مترجمة على موقعه، وذلك بعد ساعتين من عرضها على قناة trt 1، وقد سبق وقام موقع النور بشراء حقوق بث الجزء الخامس من قيامة ارطغرل ويعرض مترجما للغة العربية الفصحى، تابعو الحلقة على قناة trt1 أو موقع النور، كما يمكنكم متابعة الحلقة اليوم على القناة الرسمية للقناة على اليوتيوب كبث مباشر، حيث يمكنك مشاهدات المسلسل في موعد عرضه من أي مكان، فقط عن طريق تشغيل الإنترنت من أي مكان.

في الجزء الخامس من قيامة ارطغرل استقر ارضغرل هو وابنائه في منطقة سوغوت، ليؤسس لحكم أبنه عثمان، وبسبب عدله وإغاثة المظلوم ومحاربة بطش المغول على سوغوت يحبه أهالي سوغوت، ولكن هناك من يخطط لأخذ المنطقة مرة أخرى وقتل ارطغرل، من خلال تأسيس منظمة سرية من الصلبيين، للقضاء على ارطغرل، وإستعادة أرض سوغوت، كما مقرر بث مشلسل قيامة عثمان، بعد مسلسل قيامة ارطغرل ، ومشاهدة بدايات تأسيس الدولة العثمانية.

وينتظر المشاهد الحلقة 142 من قيامة ارطغرل، وينتظر معرفة هل سيتم التخلص من جنود ارطغرل، بعد إتفاق إلينجاك وبيبولات على قتل جنوده والتخلص من ارطغرل، وستحمل الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة.

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